성평등가족부, 전국 청소년수련시설 종합 안전·위생 점검 실시

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내달부터 자연권 수련시설 233곳, 7개 분야 진단

공개·우수기관 인센티브 제공…비대면 교육도 진행

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부는 오는 5월부터 전국 청소년수련시설을 대상으로 '2026년도 종합 안전·위생점검'을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

이번 점검은 청소년들이 안심하고 활동할 수 있는 환경을 조성하기 위한 것으로 2014년 7월 종합 안전점검 및 평가 의무화 이후 시설 특성에 따라 생활권과 자연권 시설로 나눠 격년제로 실시되고 있다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등부 장관이 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제28차 청소년정책위원회 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다.2026.04.24 gdlee@newspim.com

올해 점검 대상은 청소년수련원과 유스호스텔 등 자연권 수련시설 233곳이다. 건축·기계·소방 등 7개 분야에 대해 점검과 진단을 실시하며 기준에 미흡한 시설에는 맞춤형 컨설팅 등 사후관리도 지원한다.

점검 결과는 시설 운영·관리, 프로그램, 조직·인력 등을 종합적으로 평가하는 데 반영되며 연말 최종 평가 등급으로 확정된다.

평가 등급은 지자체와 교육청에 통보돼 각급 학교의 현장학습 장소 선정 기준으로 활용되며 관련 정보는 '청소년활동정보서비스(e-청소년)' 누리집을 통해 공개된다.

아울러 평가 결과 상위 10% 이내 우수기관에는 현판과 인센티브를 제공해 자발적인 안전관리 노력을 유도할 방침이다.

성평등부는 점검에 앞서 지방정부 담당 공무원을 대상으로 한국청소년활동진흥원이 주관하는 실시간 비대면 교육을 두 차례 실시한다.

이를 통해 점검 기준과 방법을 공유하고 현장 애로사항을 해소해 실무 대응력을 높일 계획이다.

윤세진 성평등부 청소년정책관은 "안전은 그 무엇과도 타협할 수 없는 기본적인 약속인 만큼 이번 점검을 통해 수련시설의 안전 수준을 한 단계 끌어올리고 국민이 체감할 수 있도록 내실있게 보완해 나가겠다"며 "일선 학교와 학부모, 청소년들도 청소년수련시설 이용 전에 종합안전점검 및 평가결과를 꼭 확인하길 바란다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com