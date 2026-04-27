인구감소지역 청소년사업 내실화…성평등부·KYWA, 담당인력 역량 강화

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이달 28~29일 성장지원사업 담당자 대상 교육

지역 맞춤형 프로그램·청소년 자유공간 확대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 성평등가족부와 한국청소년활동진흥원(KYWA)이 인구감소지역 청소년 성장지원사업의 내실 있는 운영을 위해 담당 인력 역량 강화에 나선다고 27일 밝혔다.

성평등부와 KYWA는 이달 28일부터 29일까지 '인구감소지역 청소년 성장지원사업(성장지원사업)'의 성공적인 안착을 위해 사업 담당 인력을 대상으로 역량강화교육을 실시한다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제28차 청소년정책위원회 회의를 주재하고 있다.2026.04.24 gdlee@newspim.com

교육 과정에는 사회관계망서비스(SNS) 활용 홍보 전략, 성인지 감수성을 반영한 프로그램 기획 방법, 청소년 공간 우수사례 견학, 지역 간 정보 교류 등이 포함돼 실무능력과 업무 효율성 제고에 초점이 맞춰진다.

성장지원사업은 교육·문화 인프라와 체험 기회가 부족한 인구감소지역 청소년에게 전용 공간을 제공하고, 청소년이 스스로 기획·추진하는 다양한 활동을 지원하는 사업으로 2025년부터 11개 지자체에서 시범 운영 중이다.

강원 고성, 충북 보은·단양, 충남 논산·청양, 전남 신안·완도·장흥, 경북 안동, 경남 거창·산청 등이 참여하고 있으며 사업을 통해 청소년의 성취동기, 리더십, 시민성, 진로개발역량 등이 향상되는 긍정적 성과가 나타나고 있다.

시행 2년 차인 올해는 지역사회와 청소년이 상생할 수 있는 지역 맞춤형 프로그램이 본격 추진된다.

강원 고성에서는 지역 명소를 콘텐츠화해 확산하는 기획단 'G-Wave', 경북 안동에서는 청소년이 직접 운영하는 '청춘사진관', 경남 거창에서는 지역 특산물을 직접 재배하는 '청소년 농부단' 등이 신규로 운영될 예정이다.

또 유휴공간을 청소년의 여가·휴식·학습공간으로 활용하는 청소년 자유공간이 지난해 5곳 문을 연 데 이어, 올해 전남 신안을 포함한 5곳이 추가 개소를 앞두고 있다.

성평등부와 KYWA는 사업이 현장에서 안정적으로 운영될 수 있도록 분야별 전문가 자문단을 구성해 지원하고 있다.

지난해 운영 결과를 토대로 취약 부분에 대한 맞춤형 컨설팅을 제공하고 사업 효과를 체계적으로 분석하기 위한 평가체계 고도화, 지역별 우수 프로그램 발굴, 참여 청소년의 브이로그(Vlog) 제작 등 홍보 활동도 강화할 방침이다.

원민경 성평등부 장관은 "이 사업이 인구감소지역 청소년들이 다양한 경험을 통해 역량을 키우고, 지역의 변화를 이끄는 주체로 성장하는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 더 많은 지역의 청소년들이 참여할 수 있도록 사업 대상지역을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

손연기 KYWA 이사장은 "지역 현장의 목소리를 들어보면 사업 활성화에 대한 고민이 가장 크다"며 "이번 교육을 통해 사업 운영의 실질적 가이드를 제공하여 지역별 사업이 더욱 견고하게 뿌리내릴 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com