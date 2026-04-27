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오세훈, 마지막 일정으로 시니어주택 방문…"어르신 주거 공급 필요"

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  • 오세훈 서울시장이 27일 지방선거 앞두고 성북구 시니어주택 방문했다.
  • 민간 고가 실버타운 공백 지적하며 서울형 시니어주택 공급촉진계획 발표했다.
  • 2035년 1만2000가구 확대하고 인센티브로 민간 참여 유도한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"시니어 주거 인프라 턱없이 부족...고가 실버타운 위주 시장에 사각지대 발생"
"2035년까지 1.2만가구 공급...어르신 안심주택 인센티브로 민간 참여 유도"
"노인복지주택 용적률 완화·용도지역 상향·높이 규제 개선...주거 선택지 확대"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 오는 6월 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 마지막 공식 일정으로 성북구 시니어주택을 방문했다.

오 시장은 시니어주택 시장이 민간의 고가 실버타운 위주로 공급되면서 중산층 노인들의 주거 인프라 공백이 발생하고 있다고 지적했다. 오 시장은 도시건축 인센티브, 규제 완화 등을 담은 '서울형 시니어주택 공급 촉진계획'을 통해 민간사업자의 시장 참여를 적극 유도하겠다는 방침이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 27일 오전 성북구 종암동 성북 시니어주택인 '노블레스타워'를 방문 서울형 시니어주택을 설명하고 있다. [공동취재] 2026.04.27 yym58@newspim.com

27일 오 시장은 서울 성북구 종암동 '노블레스타워'를 방문해 '서울형 시니어주택 공급 촉진계획'을 발표했다. 오 시장은 마지막 일정으로 시니어주택 방문을 택한 이유에 대해 "오늘 오후부터 (서울시장) 업무가 정지되고 후보자 신분이 된다"며 "오전부터 (예비 후보자 등록을) 나갈까 고민하다가 이것만큼은 발표를 하고 선거운동에 돌입하는 게 바람직할 것 같다고 판단했다"고 밝혔다.

그러면서 "사실상 업무 정지를 하기 직전에 마지막 일정은 어르신 주거를 앞으로 어떤 것을 공급해야 하는지 발표하는 것으로 준비했다"며 "우리 시대 가장 절박한 숙제이자 서울의 미래가 걸린 시니어 주거의 새로운 방향을 말하고자 한다"고 전했다.

오 시장은 서울 시내에 고령 인구가 급속도로 늘어나고 있으며 이들을 위한 주거 마련이 필요하다고 강조했다. 그는 "65세 이상 고령 인구가 약 193만명에 이르는 서울은 이미 초고령 사회에 돌입했다"며 "변화는 오래전부터 예고됐지만 그 대응은 상당히 늦었다"고 지적했다.

이어 "2025년 사회조사에 따르면 어르신 10분 중 9분이 살던 곳에서 품위 있게 나이 들어가고 싶다는 희망을 품고 있다"며 "지극히 보편적인, 소박한 바람이지만 현실은 그 기대에 미치지 못하고 있다"고 덧붙였다.

오 시장은 AIP(Aging In Place·살던 곳에서 노후를 보내는 것) 개념을 활용해야 한다고 제안했다. 그는 "일본은 살던 집에서 일상적 삶과 돌봄이 이어지는 AIP가 정착돼 있지만 우리 어르신들은 집에서 고립된 채 버티다가 결국 요양원에 간다"며 "안전하고 쾌적한 시니어 주거 인프라는 턱없이 부족하다"고 했다.

또 오 시장은 "시장에 공급되는 시니어주택은 고가에 치우쳐 있기 때문에 평범한 어르신들은 여전히 높은 문턱을 느끼고 있다"며 "고가의 실버타운 위주로 편재된 주택 시장에서 서울의 중산층 어르신들은 사실상 선택지 없는 사각지대에 놓여 있다"고 부연했다.

그러면서 "이제는 그 사각지대, 공백을 메우는 준비를 시작해야 한다고 판단했다"며 "어디에 살든, 모아둔 노후자금이 어떻든 간에 어르신들 누구나 누릴 수 있는 합리적 가격의 시니어 주거 모델이 절실하다"고 했다.

오 시장은 서울시가 구상한 '서울형 시니어주택 공급 촉진계획'을 설명했다. 오 시장은 "서울시는 식사와 여가는 물론 건강 관리와 커뮤니티까지 어우러진 서울형 시니어주택으로 어르신 주거의 새로운 기준을 세우겠다"며 "이를 위해서 공급의 속도와 규모를 과감히 높이겠다"고 힘주어 말했다.

또 "지난해 5월 2040년까지 8000가구를 공급하겠다고 발표했는데 2035년까지 1만2000가구로 확대하고 중장기적으로는 3만가구를 공급하겠다"며 "무주택 중산층을 위한 어르신 안심주택이 차질 없이 공급되도록 건설자금 이자와 공공기업 완화 등 파격적 인센티브로 민간의 참여를 유도하겠다"고 말했다.

이어 "노인복지 주택에 대한 용적률 완화, 용도지역 상향, 높이 규제 개선을 통해서 소득과 생활 여건에 맞는 다양한 주거 선택지를 어르신 스스로 택할 수 있도록 하겠다"며 "행정은 도시계획 인센티브로 길을 열고 기업은 생활 지원으로 여가, 건강 관리까지 수준 높은 서비스를 제공하는 민·관 협력 시니어 주거 생태계를 만들겠다"고 설명했다.

마지막으로 오 시장은 "오늘 발표한 계획은 부모님을 모시는 자식의 마음으로, 곧 이 길을 걷게 될 우리 모두의 미래를 위해서 공들여서 빚어낸 서울시의 약속"이라며 "노후가 삶의 끝이 아닌 품위의 완성이 되는 '삶의 질 특별시 서울'을 반드시 완성해 가도록 하겠다"고 전했다.

blue99@newspim.com

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민주, 하남갑 이광재·평택을 김용남 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 전략공천위원회가 27일 회의를 열고 오는 6월 3일 실시 예정인 경기 지역 재보궐선거 국회의원 후보 3명에 대한 전략공천을 의결했다. 이재명 대통령의 최측근 인사 중 한 명으로 재보궐선거 출마를 희망했던 김용 전 민주연구원 부원장은 공천하지 않기로 결정했다.  이광재 전 민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB] 강준현 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 "경기 하남갑에 이광재 전 강원지사, 경기 평택을에 김용남 전 의원, 경기 안산갑에 김남국 전 의원을 각각 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "지난 총선 초박빙 승부처였던 핵심 경합지 하남갑에는 당이 어려울 때마다 선당후사를 실천한 이광재 후보를 배치했다"며 "이 후보는 3선 국회의원과 광역단체장을 지낸 중량감 있는 정치인으로 GTX 연장 등 굵직한 지역 사업을 중앙과 직결해 속도감있게 해결할 적임자"라고 설명했다. 이어 "보수 텃밭에서도 승리한 경험과 수도권 현안에 대한 높은 이해도를 두루 갖춘 가장 경쟁력 있는 후보"라고 덧붙였다. 김용남 전 의원 [사진=뉴스핌 DB} 평택을에 대해서는 "보수 성향이 짙은 지역인 만큼 합리적이고 개혁적 보수의 대표 인사인 김용남 전 의원을 공천했다"고 밝혔다. 강 대변인은 "김용남 후보는 지난 대선 과정에서 우리 진영의 외연 확장과 승리에 지대한 기여를 한 바 있다"며 "진영을 뛰어넘는 폭넓은 지지 기반으로 험지에서도 승리할 수 있는 높은 본선 경쟁력을 갖추고 있다"고 평가했다. 안산갑에는 김남국 전 의원을 전략공천했다. 강 대변인은 "김남국 후보는 최근까지 대통령 비서실 국민디지털소통관으로 근무하며 이재명 대통령의 국정철학을 가장 깊이 이해하고 국민들과 소통해왔다"고 소개했다. 그러면서 "과거 안산 지역구에서 국회의원을 역임하며 다져온 탄탄한 조직력과 높은 현안 이해도를 바탕으로 즉시 실전에 투입돼 우리 당의 승리를 이끌 것"이라고 강조했다. 김남국 전 민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB] 경기 지역 출마를 준비했던 김용 전 부원장은 경기를 포함해 이번 재보선에서 공천하지 않기로 최종 확정했다.  조승래 사무총장은 "김용은 검찰 조작기소의 피해자이고 당과 대통령을 도운 여러 기여가 있다는 점에 대해 당 안팎 많은 분들이 기회를 줘야 한다는 의견이 있었다"며 "그러나 당은 지방선거와 재보궐선거 전체에 미치는 영향을 종합 판단해서 공천하지 않는 게 적절하다는 판단을 내렸다"고 설명했다. 그러면서 "김용에 대해서 다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 덧붙였다. 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB] 이연희 전략공천관리위원회 간사는 "오늘 제가 김용을 만나 뵙고 전후사정을 잘 설명했고 선당후사 차원에서 큰 결단을 내릴 것으로 기대한다"고 말했다. 조 사무총장은 하정우 청와대 AI수석의 입당 및 출마 문제에 대해 "제가 만났고 어제 정청래 대표가 만나서 출마에 대한 마지막 대화를 나눴다"며 "듣기로는 출마할 것으로 안다. 그렇게 되면 입당 절차와 공천 절차를 추후 진행할 것"이라고 말했다. kimsh@newspim.com 2026-04-27 18:26
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李대통령 지지율 62.2% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 이날 공개한 4월 4주차 주간동향을 살펴보면 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 62.2%로 지난주보다 3.3%포인트(p) 하락했다. 직전 조사인 4월 3주차에서 65.5%로 취임 후 최고치를 경신한 뒤 하락했다. 부정평가는 33.4%로 3.4%p 상승했다. '잘 모름' 응답은 4.4%였다. 리얼미터 측은 "인도-베트남 정상회담 성과와 코스피 최고치 경신이라는 긍정적 신호에도 불구하고, 중동전쟁 여파로 이어진 고유가·고물가로 민생 부담이 커지면서 지지율은 하락 조정을 받은 것으로 보인다"고 분석했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.15 photo@newspim.com 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 0.8%p 상승한 51.3%, 국민의힘이 0.7%p 하락한 30.7%를 기록했다. 양당 격차는 전주 19.1%포인트에서 20.6%포인트로 늘었다. 이어 개혁신당 3.6%, 조국혁신당 2.5%, 진보당 1.3% 순이었다. 기타 정당은 3.3%, 무당층은 7.2%였다. 리얼미터 측은 "지방선거를 앞두고 정청래 민주당 대표가 전국 현장을 찾는 민생 행보를 이어가며 당의 결집력을 강화하면서 민주당 지지율 상승세로 나타났다"고 설명했다. 국민의힘 지지율 하락에는 "장동혁 대표의 방미 성과를 둘러싼 외교 논란과 지방선거 당내 공천 갈등이 겹쳐 지지율 하락세를 보였다"고 판단했다. 이번 여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정수행 지지도 조사는 20~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 2509명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 응답률은 5.4%다.  정당 지지도 조사는 23~24일 동안 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로, 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 4.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. the13ook@newspim.com 2026-04-27 09:36

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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