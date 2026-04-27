'당신의 불편이 정책으로'…다음달 30일까지 민원제도 개선 공모

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서류 간소화·디지털 전환 등 3대 과제 중심 추진

행안부, 국민 제안 정책 반영…우수 과제 장관 표창

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 국민이 일상에서 느끼는 민원 불편을 직접 개선할 수 있도록 '2026 생활 속 민원제도 개선, 내 손으로' 공모를 4월 27일부터 5월 30일까지 실시한다고 밝혔다.

이번 공모는 행정기관 중심의 시각에서 벗어나 국민의 체감도를 높이는 정책을 발굴하기 위해 마련됐다. 국민 누구나 참여할 수 있으며, 현장의 불편을 반영한 아이디어를 정책으로 연결하는 데 목적이 있다.

[자료=행안부]

행정안전부는 그동안 공모를 통해 접수된 제안을 실제 정책으로 반영해 왔다. 최근 2년간 접수된 2072건 중 130개 과제가 개선 대상으로 선정됐으며, 관련 규정 개정 등 후속 조치가 진행 중이다.

대표 사례로는 ▲여성장애인 출산비용 지원 신청 서류 간소화(복지부) ▲장기복무 군인의 공설화장시설 사용료 면제 절차 개선(보훈부) ▲지방세 세목별 과세증명서 일괄발급(행안부) 등이 있다.

올해 공모는 불필요한 민원서류와 절차를 줄이는 '민원 간소화', 인공지능(AI) 등 기술을 활용한 '디지털 전환', 정보격차 해소를 위한 '포용적 서비스' 등 3대 중점 과제를 중심으로 추진된다.

참여를 원하는 국민은 소통24 또는 국민생각함 누리집을 통해 제안서를 제출하면 된다. 접수된 제안은 관련 부처 협의와 전문가 심사를 거쳐 연내 최종 개선 과제로 선정된다.

선정된 우수 과제에는 행정안전부 장관 표창 등이 수여될 예정이다.

이병철 행정안전부 참여혁신조직실장 직무대리는 "이번 공모는 국민의 목소리를 정부 혁신의 동력으로 삼아 민원 현장의 불편을 실질적으로 해결하기 위해 마련한 것"이라며 "특히 인공지능 등 첨단 기술을 적극 도입하고 포용적 가치를 더해, 모든 국민이 신뢰하고 만족할 수 있는 민원 서비스를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com