2026년 전반기 해·해병대 여단급 상륙훈련… '뉴질랜드군 첫 참가'

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FPV 드론 정찰·보급드론 종심투입… 유무인 복합전 전환 본격화

미 7함대 기뢰전부대 합동훈련… 대잠전·방공전 동시 실시

3200명·함정 20척 투입… 5월 1일까지 화물투하·전사상자 처치훈련

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군과 해병대가 27일 경북 포항 독석리 해안에서 육·해·공군 합동전력 3200여 명이 참가한 '2026년 전반기 여단급 합동상륙훈련'의 '결정적 행동'을 실시했다.

23일부터 30일까지 8일간 진행되는 이번 훈련에는 대형수송함 마라도함(LPH) 등 함정 20여 척, 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV)·상륙기동헬기(MUH-1)·해상초계기(P-8A)·공군 KF-16 전투기·AH-64E 공격헬기 등이 투입됐다.

해군·해병대는 23일부터 30일까지 경북 포항 일대에서 '26년 전반기 합동상륙훈련을 진행하고 있다. 26일 고속상륙정(LSF)과 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV)가 결정적행동에 앞서 예행연습을 하고 있다. [사진=해병대사령부 제공] 2026.04.27 gomsi@newspim.com

특히 이번 훈련에는 뉴질랜드 육군 1개 소대(약 30명)가 처음으로 한국 해병대 대대에 배속돼 해상돌격과 지상작전을 함께 수행했다. 뉴질랜드 장병들은 결정적 행동 이전 약 2주간 도시지역작전·전투사격·KAAV 승하차 훈련 등을 통해 전술적 공감대를 형성했다. 뉴질랜드군 아론 마이클 체멀리 중위는 "실전적이고 강도 높게 진행된 훈련이 양국 상호운용성과 뉴질랜드군 역량 발전 계기가 됐다"고 평가했다.

21일 한국 해병대와 뉴질랜드 육군 장병들이 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV) 승하차 훈련을 실시하고 있다. [사진=해병대사령부 제공] 2026.04.27 gomsi@newspim.com

훈련에서는 유·무인 복합전투체계 운용능력이 집중 검증됐다. 상륙선견부대작전에서 처음으로 FPV(First Person View) 드론을 활용해 목표 해안 정찰과 장애물 제거 정보를 실시간 수집했다. 군수품 수송드론은 적지 종심작전부대에 탄약·전투식량·의무물자를 투입하며 공세적 지속지원 개념을 시험했다. 정찰자산 적극 운용을 통해 상륙해안정찰과 지상작전 전장 가시화를 달성했으며, 적 무인기 위협 대응 절차도 점검했다.

목표지역 이동 단계에서는 적 잠수함·무인기 등 다중 위협에 대비한 대잠전·방공전을 실시했다. 기뢰대항작전에는 미 해군 7함대 예하 원정기뢰대항부대(ExMCM) 1개 팀이 참가해 연합 기뢰전 수행능력을 향상시켰다. 상륙해안 기뢰 소해와 장애물 처리 등 여건 조성을 완료한 뒤 27일 오전 해병대 상륙군이 해군 함정 함포와 항공전력 지원 하에 독석리 해안 거점을 확보하는 '결정적 행동'을 전개했다.

해군·해병대는 5월 1일까지 긴급보급품·화물의장 투하·공중 전술지휘소 운용·대량 전사상자 처치훈련 등 제대별 임무수행능력 강화 훈련을 이어간다.

26일 상륙기동헬기 마린온이 마라도함(LPH) 비행갑판 위에서 공중돌격을 준비하고 있다. [사진=해병대사령부 제공] 2026.04.27 gomsi@newspim.com

상륙기동부대사령관 황상근 해군대령은 "유·무인 복합전력의 실전성을 검증했다"며 "압도적 힘을 바탕으로 부여된 임무를 완수하겠다"고 밝혔다. 상륙군사령관 김현길 해병대령은 "해군과 해병대의 합동성을 강화하는 중요한 기회였다"고 훈련 소감을 말했다.

gomsi@newspim.com