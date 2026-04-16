안규백 국방부 장관 "대양해군·준4군 해병대 완성은 시대적 과제"

해군작전사령부서 해군·해병대 지휘관 200명 대상 특강

핵잠수함 확보·사단급 통제권 전환 등 '주인의식' 강조

"지휘관의 눈빛 살아야 부하도 산다"… 현장 소통 이어가

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관은 16일 부산 해군작전사령부를 방문해 마라도함 내에서 해군과 해병대 지휘관 200여 명에게 '지휘역량 강화' 특강을 실시했다.

지난 7일 공군 대대장 대상 강연에 이어 2번째 순회 강연으로, 장관의 지휘 철학을 공유하고 현장과의 소통을 강화하기 위한 일정이다.

안규백 국방부장관이 16일 오전 마라도함에서 해군·해병대 지휘관을 대상으로 지휘역량 강화를 위한 특별강연을 하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.04.16 gomsi@newspim.com

안 장관은 서두에서 "해군은 핵추진잠수함 확보 등 첨단전력을 토대로 세계로 뻗어 나가는 대양해군으로 한 단계 더 도약해야 한다"며 "해병대는 사단 작전통제권 인수, 독자 전력 보강을 통해 '준(準) 4군 체제'로 완성돼야 한다"고 말했다. 그는 두 조직이 각자의 영역에서 역량을 높이되 '승리'라는 공동 목표 아래 협력해야 한다고 강조했다.

강연의 핵심 키워드는 '소통과 공감'이었다. 안 장관은 "지휘관의 작은 관심, 따뜻한 눈길, 진심 어린 말 한마디가 부대 전투력을 뒷받침한다"며 "제도나 장비보다 결국 사람의 역할이 가장 중요하다"고 지적했다. 이어 "부하를 정성껏 보살피고 진심으로 공감할 수 있는 지휘관이 돼야 한다"고 당부했다.

16일 오전 해군작전사령부를 방문한 안규백 국방부장관이 마라도함 함상에서 해군·해병대 지휘관들을 격려하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.04.16 gomsi@newspim.com

그는 또 "내면에서 솟는 주인의식이 있을 때 비로소 참된 자아를 발견한다"며 지휘와 임무수행의 근간을 '주인의식'으로 설명했다. 안 장관은 "고급 지휘관일수록 문제의식을 갖고 개선해야 하며, 자신의 판단에 끝까지 책임질 수 있어야 한다"고 덧붙였다.

강연 후 '해군·해병대가 묻고, 장관이 답한다' 공개 질의 세션이 이어졌다. 최영함 김성완 함장은 "사소한 문제도 놓치지 않는 꼼꼼함이 함정 안전의 최강 무기임을 깨달았다"고 말했고, 해병대 이동수 대대장은 "주인의식을 부대 관리에 적극 적용해 단 한 명의 낙오자도 없는 무적해병이 되겠다"고 다짐했다.

안규백 장관이 16일 마라도함 승조원식당에서 해군·해병대 지휘관과의 오찬에 앞서 발언하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.04.16 gomsi@newspim.com

이어 안 장관은 해군작전사령부 지휘통제실을 찾아 작전 대비태세를 점검했다. 그는 "대한민국 영토의 3배에 달하는 책임해역을 수호하는 여러분이 자랑스럽다"며 "국민의 생명과 재산을 지키는 최전선이라는 사명으로 준비태세를 유지하라"고 격려했다. 마지막으로 "지휘관의 눈빛이 살아 있어야 부하의 눈빛도 살아난다"며 "대양해군·필승해군으로 국민 신뢰를 얻어야 한다"고 강조했다.

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