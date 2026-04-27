29일부터 금천구청~서울시청 새벽 자율주행 버스 달린다

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A504 자율주행버스 노선 개통

급행 방식, 주요 정류소만 정차

무료 운행, 교통카드 태그 필수

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 일반 버스 첫차보다 30분 일찍 출발하는 '새벽동행 자율주행버스'를 이제 서울시 동서남북 어디서든 이용할 수 있다. 오는 29일부터 금천구청에서 시청역까지 이동하는 'A504' 자율주행버스 노선이 운행을 시작하면서다.

27일 서울시에 따르면 A504 노선은 평일 새벽 3시 30분에 금천구청을 출발해 신림역~노량진역~서울역 등을 거쳐 시청역까지 17.6km 구간을 1회 왕복 운행하며, 주요 정류소만 정차하는 '급행 방식'으로 운영된다.

A504 차량 [사진=서울시]

노선 내 일부 정류소에만 정차하므로 버스를 이용하는 시민은 네이버·카카오 등에서 '새벽 A504' 또는 'A504'를 검색해 정차 위치를 사전에 확인하는 것이 좋다. 서비스가 안정화될 때까지 당분간 무료로 운행되나 승하차 시에는 일반 시내버스와 동일하게 교통카드를 태그해야 한다.

또 안전상의 이유로 잔여 좌석이 없으면 승객을 태울 수 없으므로 탑승 전 버스정보안내단말기(BIT) 또는 버스 전면 LED 좌석표시기를 통해 빈자리가 있는지 확인해야 한다고 시는 덧붙였다.

그간 시는 이른 새벽 교통편의 향상을 위해 첫차 혼잡 노선을 중심으로 새벽동행 자율주행버스를 4개 노선까지 확대해 왔다. A160(도봉산역~영등포역), A741(구파발역~양재역), A148(상계역~고속터미널) 노선을 순차적으로 개통하며 누적 이용객 수 3만 명을 돌파했고 올해 10만 명을 넘어설 것으로 전망된다.

시는 국토교통부 주관의 '자율주행자동차 시범운행지구 운영성과 평가'에서 대중교통(중앙버스전용차로) 시범운행지구가 'A등급'을 받았다고 밝혔다. 이는 야간·새벽 대중교통 사각시간대를 보완한 차별화된 서비스로 그간 높은 호응을 얻으며 안정적인 운행을 해온 결과라는 설명이다.

A504 노선 [자료=서울시]

A504 자율주행버스는 좌석 31석 대형 버스 모델(현대 일렉시티)에 '자율주행 전용 소프트웨어'를 탑재한 형태로 운행되며 그간 서울시에서 청와대·심야 자율주행버스 등을 운행해온 ㈜에스유엠에서 제작·운행한다.

시는 향후 성능인증제를 기반으로 기존 시내버스 운송사업자가 자율주행버스를 구매하고, 직접 운행하는 방식으로 전환해 자율주행버스의 정규화를 앞당길 계획이다.

시는 ▲국토부 ▲현대차 등 제조사 ▲자율주행 업체 ▲버스조합 등과 긴밀히 협력해 조속한 시일 내 기존 노선에 자율주행버스를 도입, '자율주행 대중교통 시대'를 선도하겠다는 목표다. 이미 지난해 9월 자율주행 조례를 개정해 운송사업자의 자율주행버스 구매에 대한 재정지원 근거를 전국 최초로 마련한 바 있다.

여장권 교통실장은 "이른 새벽 이동을 돕는 새벽동행 자율주행버스를 확대한 것은 필요한 곳에 먼저 첨단 교통 기술을 적용했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 자율주행버스가 기존 대중교통 안으로 정규 편입되는 체계를 조속히 앞당기도록 노력하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com