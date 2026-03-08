[WBC] 벼랑 끝 한국, 아직 탈락 아니다... 복잡한 '경우의 수' 존재

호주, 일본에 패배할 시 경우의 수 발동

9일 호주전 5점 차 이상, 2실점 이하 승리시 진출

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 야구대표팀이 대만에 발목을 잡혔다. 이제 남은 경기는 9일 열리는 호주전이다. 한국 대표팀은 호주전을 반드시 승리한 뒤 '경우의 수'에 기대야 한다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 3차전에서 대만과 연장 10회 승부치기까지 가는 접전을 펼쳤지만 결국 4-5로 패했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 야구 대표팀이 8일 열린 WBC 대만과의 경기에서 패배 후 관중들에게 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

한국은 앞서 5일 체코와의 첫 경기에서 11-4로 승리하며 기분 좋은 출발을 했다. 하지만 7일 일본과의 경기에서 6-8로 패한 데 이어 이날 대만전까지 내줘 조별리그 1승 2패가 됐다.

현재 C조 순위를 보면 일본과 호주가 나란히 2승을 기록하며 공동 1위를 달리고 있다. 한국을 꺾은 대만은 2승 2패로 3위에 올랐다. 한국은 1승 2패로 4위에 자리하게 됐다.

한국의 8강 진출 가능성이 완전히 사라지진 않았다. 하지만 상당히 복잡해졌다. 한국은 9일 일본 도쿄돔에서 호주와 조별리그 최종전을 치른다. 한국은 이 경기를 반드시 이겨야만 희망을 이어갈 수 있다. 단순히 승리만으로는 부족할 수도 있다. 점수 차 역시 중요한 요소다.

그 전에 먼저 지켜봐야 할 경기가 있다. 8일 오후 7시에 열리는 일본과 호주의 경기 결과다. 만약 호주가 일본을 꺾는다면 한국은 마지막 경기 결과와 상관없이 조별리그 탈락이 확정된다.

반대로 호주가 일본에 패할 경우에 상황이 달라진다. 이후 한국이 호주를 꺾는다면 한국, 대만, 호주 세 팀이 모두 2승 2패로 동률을 이루게 된다. 이 경우 일본이 조 1위를 차지하고, 나머지 세 팀이 조 2위를 놓고 순위를 가리게 된다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 김주원이 8일 열린 WBC 대만과의 경기 10회 승부치기에서 홈에서 아웃된 후 망연자실한 표정을 짓고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

대회 규정에 따르면 동률이 발생했을 때는 승자승, 최소 실점, 최소 자책점, 타율, 추첨 순으로 순위를 결정한다. 이번 경우 3팀이 승자승으로는 우열을 가리기 어렵기 때문에 실점 관련 지표가 중요한 기준이 된다.

현재까지 기록을 보면 호주가 가장 유리한 위치에 있다. 호주는 대만을 상대로 3-0 승리를 거뒀는데, 후공 팀이었기 때문에 9이닝 동안 단 한 점도 허용하지 않았다.

대만은 조별리그 2경기에서 총 19이닝 동안 7실점(6자책점)을 기록했다. 반면 한국은 현재까지 10이닝 동안 5실점(4자책점)을 기록한 상황이다.

이러한 상황을 고려하면 한국의 조건은 꽤 까다롭다. 한국은 호주를 상대로 연장전 없이 최소 5점 차 이상의 승리를 거둬야 호주보다 유리한 위치에 설 수 있다. 동시에 실점 역시 2점 이하로 막아야 한다.

현실적으로 쉽지 않은 조건이지만 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다.

경기 후 류지현 감독 역시 아직 희망이 남아 있다는 점을 강조했다. 그는 인터뷰에서 "꼭 이겨야 하는 경기였는데 마지막 결과가 좋지 않았다"라며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "그래도 아직 경우의 수가 남아 있는 만큼 준비를 잘해서 내일 경기에 임하겠다"라고 말했다.

한국 대표팀은 이제 운명이 걸린 마지막 승부를 준비한다. 호주와의 조별리그 최종전 선발 투수로 손주영(LG)이 예고됐다.

