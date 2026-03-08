[WBC] 한국, 연장 혈투 끝에 대만에 4-5 역전패…8강 진출 '먹구름'

김도영 1홈런·2루타로 3타점 활약

투수진 정규이닝 홈런 3방 4실점 허용

[서울=뉴스핌] 한지용 기자=한국 야구대표팀이 연장 승부치기 혈투 끝에 대만에 5-4로 패하며 조별리그 탈락 위기에 몰렸다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 조별리그 3차전 대만과의 경기에서 5-4로 패했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 김주원이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 조별리그 3차전 대만과 경기 10회말 연장에서 헤드 퍼스트 슬라이딩을 시도했으나 아웃당했다. 2026.03.08 football1229@newspim.com

이날 패배로 한국 대표팀의 8강 진출에 먹구름이 드리웠다. 한국은 1승 2패를 기록해 4위로 내려앉았다. 2승 2패를 기록한 대만은 남은 경기 결과에 따라 8강행을 기대해볼 수 있는 입장이 됐다.

한국은 김도영(KIA·3루수)-저마이 존스(디트로이트·좌익수)-이정후(샌프란시스코·중견수)-안현민(KT·우익수)-셰이 위트컴(휴스턴·1루수)-문보경(LG·지명타자)-김주원(NC·유격수)-박동원(LG·포수)-김혜성(LA 다저스·2루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수로 류현진(한화)이 마운드에 올랐다.

선취점은 대만의 몫이었다. 2회 선두타자 장위청이 2010 광저우 아시안게임 이후 16년 만에 대표팀에 승선한 류현진의 포심 패스트볼을 받아쳐 좌중간을 넘기는 솔로 홈런을 터트렸고, 대만이 1-0으로 먼저 앞서나갔다. 홈런 이후 류현진은 실점 없이 2회를 마무리했다. 류현진은 3회 1사 1, 2루 상황에서 더블 스틸까지 내주며 1사 2, 3루 위기에 몰렸다. 하지만 스튜어트 페어차일드를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다.

한국 타선은 5회 균형을 맞췄다. 선두타자 안현민이 볼넷으로 출루한 뒤 문보경이 안타를 뽑아내 무사 1,3루 기회를 만들었다. 이후 위트컴이 유격수 앞 병살타를 기록했지만 그 사이 3루 주자 안현민이 홈을 밟아 1-1 동점을 만들었다.

6회 대만이 다시 리드를 가져갔다. 6회 곽빈이 정쭝저에게 솔로 홈런을 허용하며, 대만이 1-2로 다시 치고 나갔다. 그러나 6회말 김도영이 역전 투런포를 가동하며 경기를 다시 뒤집었다. 1사 1루 상황에서 김도영이 시속 151.4km 포심 패스트볼을 공략해 좌중간을 넘기는 큼지막한 홈런을 때려냈다. 이 타구의 속도는 시속 176km, 비거리 119m를 기록했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 김도영이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 조별리그 3차전 대만과 경기 6회말 역전 투런포를 치고 세리머니를 하고 있다. 2026.03.08 football1229@newspim.com

7회 한국은 다시 위기를 맞았다. 곽빈이 1사 1,2루 위기에서 데인 더닝에게 마운드를 넘겼다. 하지만 더닝은 2구만에 린자정의 3루 땅볼로 유도했다. 이를 캐치한 김도영이 3루를 밟은 뒤 1루로 송구, 병살 플레이를 완성하며 위기를 넘겼다.

하지만 8회 다시 흐름이 바뀌었다. 2사 2루 상황에서 더닝이 페어차일드에게 좌월 투런 홈런을 허용하며 한국은 3-4로 역전을 허용했다. 대표팀은 이 때까지 모든 실점을 홈런으로 허용해 아쉬움을 자아냈다.

그러나 김도영이 탈락 위기에 몰린 한국 대표팀을 수렁에서 건졌다. 8회말 9번 타자 김혜성이 2사 이후 볼넷을 골라 출루했고, 김도영이 우중간을 가르는 시원한 2루타를 기록하며 다시 동점을 만들었다. 김혜성의 적극적인 러닝도 득점에 큰 역할을 했다. 이후 저마이 존스가 역전을 노렸지만 유격수 플라이로 물러났다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = 대만 천제셴(왼쪽 두 번째)이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 C조 조별리그 3차전 대만과 경기 10회초 연장에서 홈으로 들어온 이후 동료들과 하이파이브 하고 있다. 2026.03.08 football1229@newspim.com2026.03.08 football1229@newspim.com

9회초 고우석이 등판해 세 타자를 우익수 플라이와 삼진, 유격수 앞 땅볼로 처리하며 완벽하게 틀어막았다. 한국은 9회말 2사 1, 2루 끝내기 찬스를 잡았지만, 김주원이 중견수 플라이로 아웃당하며 연장전에 돌입했다.

연장전은 10회부터 승부치기로 치러진다. 무사 주자 2루에서 시작한 대만은 지리지라오를 대신해 손가락 부상으로 출전이 불투명했던 주장 천제셴을 대주자로 선택했다.

대만은 바로 번트 작전을 시도했다. 그러나 1루수 위트컴이 번트 타구를 잡아 3루를 선택한 게 악수가 됐다. 천제셴이 위트컴의 송구보다 3루를 빠르게 들어가며 무사 1, 3루가 됐다. 이후 장쿤위가 다시 1루 쪽으로 번트를 대며 3루 주자 천제셴을 홈으로 불려들었다. 1루 주자는 2루로 진출했다.

5-4로 대만이 앞서나간 상황에서 한국은 10회말 포수 김형준이 안정적인 1루 번트로 2루 주자 김주원을 3루로 보냈다. 그러나 김혜성의 땅볼이 1루 주자에게 잡혔고 김주원이 홈 승부를 시도했지만 아웃되고 말았다. 이후 홈런과 2루타를 기록한 김도영이 타석에 들어섰고 김혜성이 여유 있게 2루를 훔쳤다. 그러나 김도영의 타구가 우익수에게 잡히며 결국 한국은 1점 차 패배를 당했다.

체코에 승리한 뒤 일본, 대만에 연패한 한국은 9일 오후 7시 도쿄돔에서 호주(2승)와 조별리그 최종전을 치른다. 호주전을 반드시 승리한 뒤 경우의 수를 따져야 하는 상황이다.

