에이비엠랩, 중기부 '딥테크 팁스' 선정

AI 핵심 요약beta
- 에이비엠랩이 27일 딥테크 팁스에 최종 선정됐다.
- AI 패널 서비스 고도화에 주력하며 타겟 행동 예측한다.
- 탭엔젤파트너스가 추천하고 글로벌 시장 확대 포부 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터 기반 AI 기업 에이비엠랩이 중소벤처기업부의 기술창업 지원 프로그램인 '딥테크 팁스(Deep Tech TIPS)'에 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.
딥테크 팁스는 AI, 빅데이터, 바이오 등 고난도 기술 기반의 신산업 스타트업을 육성하기 위한 사업으로, 긴 초기 연구개발 기간과 높은 자본 지출을 동반하는 12대 신산업 분야 기업을 지원한다.
회사에 따르면 에이비엠랩은 이번 과제를 통해 AI 기반 SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델인 'AI 패널' 서비스 고도화에 주력할 방침이다. AI 패널은 특정 타겟 그룹의 행동 변화와 잠재 수요를 AI가 사전에 예측해 기업에 제공하는 솔루션으로, 실제 유저의 일정과 행동 패턴을 실시간으로 학습한다. 이를 통해 기업들이 마케팅 및 제품 전략 수립 시 실패 비용을 줄일 수 있도록 돕는다.
투자사인 탭엔젤파트너스는 후속 투자와 함께 딥테크 팁스 추천을 진행했다. 강현진 탭엔젤파트너스 이사는 "에이비엠랩은 단순 데이터 분석을 넘어 실제 행동 데이터를 기반으로 미래 수요를 예측할 수 있는 기술적 확장성을 갖춘 팀"이라며 "특정 타겟 집단의 행동을 정밀하게 모델링할 수 있다는 점에서 글로벌 시장에서도 충분한 경쟁력을 갖췄다고 판단해 후속 투자와 딥테크 팁스 추천을 진행했다"고 밝혔다.
에이비엠랩 관계자는 "이번 딥테크 팁스 선정은 에이비엠랩이 단순한 데이터 수집을 넘어, AI를 통해 데이터의 미래 가치를 창출하는 기술력을 갖췄음을 증명한 것"이라며 "확보된 재원을 바탕으로 AI 패널 서비스를 고도화하고, 이를 일본 및 글로벌 시장에 공급해 지능형 자동화 솔루션의 표준을 제시하겠다"고 포부를 전했다.
nylee54@newspim.com