[WBC] 귀국행이냐, 미국행 비행기냐... 한국, 호주전 '투타 총동원령'

9이닝 기준 2실점 이하로 막고, 5점 차 이상 이겨야

박해민·신민재 테이블세터 기용 '발야구'할 가능성

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 야구대표팀이 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 통과를 위해 낯선 '득실 계산서'를 꺼내 들었다. 8일 일본 도쿄돔에서 대만과 C조 3차전에서 연장 10회 승부치기 끝에 4-5로 패한 한국은 1승 2패에 몰리며 9일 호주와 최종전에서 점수까지 철저히 관리해야 하는 복잡한 경우의 수에 직면했다.

C조에선 일본이 이미 3전 전승으로 1위를 확정한 가운데 한국(1승 2패), 호주(2승 1패), 대만(2승 2패)이 8강행 티켓 한 장을 놓고 경쟁한다. 한국이 1라운드를 통과할 수 있는 관문은 외길이다. 호주전에서 9이닝 기준 2실점 이하로 막고, 5점 차 이상으로 이겨야 한다. 5-0, 6-1, 7-2와 같은 스코어가 필요하다. 실점이 3점이 되는 순간 한국의 탈락이 확정된다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 야구 대표팀이 8일 열린 WBC 대만과의 경기에서 패배 후 관중들에게 고개 숙여 인사하고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

야구에서 득실 관리는 익숙한 개념이 아니다. 미국 메이저리그에서는 무승부 없이 승패가 갈릴 때까지 진행되고, 1-0이든 10-0이든 모두 똑같은 1승으로 계산된다. 그러나 WBC는 조별리그에서 세 팀이 동률을 이룰 경우 승자승 이후 수비 아웃 수당 실점률(실점 ÷ 수비 아웃)을 적용해 순위를 가른다. 사실상 축구식 골득실 개념이 야구에 도입된 셈이다.

투수진 운용은 사실상 총동원이다. WBC 투구 수 제한 규정과 연속 등판 상황을 고려할 때 일본전에서 50개 이상을 던진 고영표와 대만전 선발 류현진, 이틀 연속 등판한 고우석만 호주전 등판이 불가능하다. 선발은 좌완 손주영(LG)이 맡는다. 나머지 가용 투수 전원이 '2실점 이하' 임무를 안고 대기한다. 한국의 이번 대회 팀 평균자책점은 5점대 초반으로 강한 호주 타선을 상대로 최소 실점을 유지해야 하는 게 쉽지 않다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 위트컵(왼쪽)과 김주원이 8일 열린 WBC 대만과의 경기에 앞서 하이파이브하고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

호주 타선은 타율만 보면 0.240대에 그치지만 장타력은 경계 대상이다. 대만전과 체코전, 일본전에서 각각 2개씩, 3경기 합계 6홈런을 기록하며 언제든 한 방을 터뜨릴 수 있는 홈런 군단이다. 일본전에서도 1-4로 뒤진 9회 솔로포 두 방으로 3-4까지 따라붙는 저력을 과시했다. 도쿄돔 특성상 담장을 직접 노리는 타구가 유리하다는 점도 부담이다. 한국, 일본, 호주, 대만이 치른 경기에서 이미 두 자릿수에 가까운 홈런이 쏟아졌다.

타선은 점수를 쥐어짜야 한다. 한국은 지금까지 3경기에서 21득점을 올렸다. 체코전에서 11점을 뽑았고, 일본전에서 6점, 대만전에서 4점을 기록했다. 문제는 방망이가 식었다는 것이다. 체코·일본전에서는 집중력을 보였지만 대만전에서는 김도영을 제외하면 대부분 침묵했다.

이 때문에 라인업 조정과 기동력 '발야구' 가능성이 함께 거론된다. 박해민, 신민재 등 작전 수행 능력과 발이 좋은 타자들이 테이블세터 역할을 맡아 출루와 번트, 도루로 찬스를 만들고 타격감이 좋은 김도영과 중심 타선이 이를 해결하는 시나리오다. 김도영은 이번 대회에서 가장 좋은 타격감을 보이고 있어 선두 타자에서 중심 타선 쪽으로 비중을 조정하는 카드도 검토 대상이다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 김도영이 8일 열린 WBC 대만과의 경기 6회 역전 투런포를 때리고 포효하고 있다. 2026.03.08 wcn05002@newspim.com

한국과 달리 호주는 유리한 입장이다. 2승을 확보한 호주는 한국전에서 패하더라도 3득점 이상 올리고, 7실점 이하로 경기를 마칠 경우 대만과의 수비 아웃 수당 실점률 비교에서 앞설 가능성이 크다. 호주 역시 가능한 많은 투수를 투입해 실점을 관리하면서 홈런과 장타에 의존한 공격으로 최소한의 점수만 확보하려는 운영이 예상된다.

psoq1337@newspim.com