금감원, 은행부문 금융감독 업무설명회 개최

은행 지배구조 개선 및 내부통제 강화 방안 모색

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융감독원은 9일 은행·은행지주회사 임직원 및 은행연합회 관계자 등이 참석한 가운데 '2026년도 은행부문 금융감독 업무설명회'를 개최했다.

이날 설명회에서는 신한금융지주 고석헌 부사장의 '포용금융 활성화 추진 사례' 발표를 청취하고 금감원의 올해 은행부문 감독·검사 방향 설명에 이어 질의·응답을 진행했다.

[사진=뉴스핌DB]

또한 소규모·그룹별 라운드테이블 세션을 마련해 금융상품 설계·심사 및 판매 단계별 소비자보호체계 구축 방안, 지배구조 모범관행 이행 점검 등 주요현안에 대해 논의했다.

곽범준 부원장보는 "최근 지정학적 리스크가 확대되고 업권간 머니무브가 가속화되는 등 은행의 경영 환경이 급변하고 있는 상황이나 금융소비자에게 공정한 금융환경을 조성하고 국민이 함께 성장하는 선순환구조를 구축한다면 위기는 오히려 기회가 될 수 있다"고 밝혔다.

금감원은 금융소비자에게 공정한 금융환경 조성을 위해 금융상품의 설계·심사 및 판매의 모든 과정을 '소비자보호'의 관점에서 새롭게 구축할 수 있도록 지원한다.

아울러 은행의 지배구조를 국민의 눈높이에 맞도록 개선하는 한편, 내부통제를 강화할 수 있는 방안도 은행권과 함께 지속적으로 추진한다는 방침이다.

은행권과 국민이 함께 성장하는 선순환구조 구축을 위해 '포용금융 종합평가체계' 도입 등을 통해 소상공인·자영업자 등의 금융부담이 완화될 수 있도록 지원하고 매년 은행별 포용금융 이행체계와 현황 등을 종합적으로 평가한다.

평가 결과를 바탕으로 은행 경영진·이사회 등과 소통하여 포용금융이 경영 문화로 정착되도록 유도하고 은행의 자금이 생산적인 분야로 공급될 수 있도록 자본규제 개편도 신속하게 추진한다.

이날 함께 진행된 은행권 소비자보호총괄책임자(CCO) 간담회에서는 금융상품 설계·심사 및 판매 단계별 소비자보호체계 구축 방안과 포용금융 종합평가체계 도입 방안 등에 대해 의견을 청취하고 향후 운영방안을 논의했다.

금감원은 "이번 설명회에서 논의된 업계의 다양한 의견과 건의사항 등을 향후 감독･검사업무에 적극 반영할 예정이며 앞으로도 현장감 있는 감독업무 수행을 위해 은행업계 및 전문가 등과 지속적으로 소통을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

