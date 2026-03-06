'포용 금융' 시대…노동부-금감원, 장애인 고용 확대 '맞손'

6일 금융권 장애인 고용확대를 위한 MOU 체결

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 포용적 금융을 향한 대전환을 추진하고 있는 가운데 장애인 고용 확대를 위해 고용노동부와 금융감독원 등이 손을 잡았다.

노동부와 한국장애인고용공단은 6일 서울 여의도 금융감독원 본원에서 금융감독원 및 금융협회와 함께 금융권 장애인 고용확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약은 금융권의 '포용 금융' 문화 조성 및 사회적 책임 강화 요구가 커지고 있는 가운데 장애인 고용 확대를 위해 마련됐다. 포용 금융은 금융 소외 계층까지 제도권 금융 서비스를 받도록 지원하는 방침을 의미한다.

정부세종청사 고용노동부 전경

협약에 참여한 이들 기관은 협의체를 구축해 금융권 장애인 고용확대 방안을 마련하고, 현행 장애인 고용 지원 제도 개선 방안을 마련할 예정이다.

금융권이 장애인 고용 과정에서 겪는 어려움과 이를 해소하기 위한 공동 대응체계도 구축한다. 우수사례도 발굴해 확산하고, 금융 회사가 스스로 장애인 고용 여건을 점검할 수 있는 구조도 확립한다.

협약 참여 기관은 금융회사들의 업무 특성을 반영한 직무를 제시하거나 고용모델을 활용해 바람직한 장애인 고용 형태를 확산할 수 있도록 협업을 강화한다.

김영훈 노동부 장관은 "이번 협약이 문서로서의 협력을 넘어 금융권의 장애인 고용 개선이라는 실천으로 이어져, 장애인 고용의 선도적인 모범이 되기를 바란다"며 "현장의 목소리에 귀기울이며 장애인과 비장애인이 일터에서 함께 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 전했다.

이찬진 금감원장은 "장애인 고용 확대와 포용금융 문화 정착은 국민 모두의 성장을 위해 금융권이 앞장서 실천해야 할 핵심과제"라며 "장애인 고용확대를 위한 민관 협력과제를 발굴하고 추진해 나가는 한편, 금융권이 스스로 장애인 고용 현황을 점검·보완할 수 있는 방안을 적극 추진해 나가겠다"고 말했다.

sheep@newspim.com