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[현장 인터뷰] 장추안 합류에 웃은 현대캐피탈 황승빈 "강력한 무기 하나 더 생겼다"

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  • 황승빈은 15일 우리카드전에서 현대캐피탈의 4연승과 선두 도약을 이끌었다
  • 현대캐피탈은 장추안 합류로 레오·허수봉에 이은 공격 선택지를 확보했다
  • 황승빈은 장추안과의 호흡에 자신감을 보이며 기존 운영을 더욱 다지겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = "강력한 무기가 하나 더 생겼다는 느낌이다."

현대캐피탈의 4연승과 선두 도약을 이끈 세터 황승빈이 새롭게 합류한 아시아쿼터 장추안과의 호흡에 만족감을 드러냈다. 리그 정상급 공격수들이 즐비한 현대캐피탈에 또 하나의 확실한 공격 선택지가 생겼다는 생각이다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 세터 황승빈. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 열린 우리카드와의 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 남자부 경기에서 세트스코어 3-0(25-20 27-25 25-23)으로 승리했다.

개막전 대한항공에 패한 이후 4연승을 달린 현대캐피탈은 4승 1패(승점 12)를 기록하며 선두로 올라섰다. 반면 개막 3연승으로 돌풍을 일으켰던 우리카드는 시즌 첫 패배를 당했다.

경기 후 만난 황승빈은 "아직 1라운드를 치르고 있고 순위 경쟁도 치열하다. 그 속에서 계속 상위권을 유지하고 있다는 점은 굉장히 긍정적"이라며 "앞으로 더 좋아질 수 있는 부분이 많다고 생각한다"라고 말했다.

현대캐피탈은 이번 시즌 장추안의 합류로 공격진의 무게감을 더욱 높였다. 기존 레오와 허수봉에 장추안까지 가세하면서 상대 블로킹이 어느 한쪽에 집중하기 어려운 구조를 갖추게 됐다.

특히 장추안은 높은 타점과 강력한 공격력을 갖춘 아포짓 스파이커다. 리시브가 흔들려 공격 전개가 어려운 상황에서도 해결사 역할을 맡을 수 있다는 점에서 활용 가치가 높다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 장추안이 12일 2026-2027 V-리그 남자부 1라운드 OK저축은행과의 경기에서 강스파이크를 때리고 있다. [사진=KOVO] 2026.11.12 psoq1337@newspim.com

황승빈은 "현대캐피탈은 공격수들의 능력이 워낙 뛰어나기 때문에 세터가 해야 할 역할이 명확하게 정해져 있는 팀"이라며 "좋은 공격수들이 많다는 것은 세터에게 큰 장점"이라고 설명했다.

장추안과의 호흡에 대해서도 자신감을 보였다. 합류한 지 얼마 되지 않아 손발을 맞추는 데 시간이 필요할 것이라는 우려와 달리 이미 비시즌부터 함께 경기를 치렀다는 것이다.

황승빈은 "생각하시는 것과 다르게 장추안과는 지난 4월 2026 AVC(아시아배구연맹) 남자 클럽 챔피언십 대회를 치르면서 호흡을 맞췄다"라며 "어떤 유형의 선수인지 어느 정도 파악하고 있었다"라고 밝혔다.

이어 "오랫동안 V리그에서 뛰면서 개인적으로 아포짓을 활용해 경기를 운영하는 데 자신감이 있었다. 그 부분이 제 강점이라고 생각했다"라며 "장추안이라는 강력한 무기가 하나 더 생겼다는 느낌"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 세터 황승빈. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

장추안의 가세는 황승빈의 경기 운영에도 변화를 가져올 수 있다. 레오와 허수봉에게 집중됐던 공격을 분산하면서 상대 블로킹을 흔들고, 상황에 따라 더욱 다양한 공격 패턴을 활용할 수 있기 때문이다.

다만 황승빈은 새로운 공격수가 합류했다고 해서 기존의 경기 운영 방식을 크게 바꿀 생각은 없다고 설명했다. 그는 "장추안이라는 좋은 공격수가 추가됐지만 그 외에는 지금까지 매 시즌 해왔던 것들을 더욱 견고하고 단단하게 만들려고 한다"라고 말했다.

이날 경기 도중 발생한 아찔한 충돌 상황에 대해서도 입을 열었다. 황승빈은 동료가 수비를 위해 움직이는 과정에서 충돌해 코트에 강하게 넘어졌다. "(박)경민이가 수비하러 오다가 백스텝을 강하게 밟았다. 그 과정에서 중심을 잃고 넘어지면서 엉덩이를 세게 부딪쳤다"라고 당시 상황을 설명했다. 이어 "그래도 괜찮다. 경기하다 보면 충분히 일어날 수 있는 일이라고 생각한다. 큰 이상은 없다"라며 팬들의 걱정을 덜었다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 세터 황승빈(가운데)이 15일 열린 우리카드와의 경기에서 박경민(오른쪽)의 발에 걸려 넘어졌다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

현대캐피탈은 개막전 패배 이후 빠르게 경기력을 끌어올리며 다시 우승 후보다운 모습을 보여주고 있다. 장추안의 합류로 공격 선택지가 다양해졌고, 황승빈 역시 새로운 공격수와의 호흡에 자신감을 보이고 있다.

그러나 황승빈은 아직 시즌 초반이라는 점을 강조했다. 현재 순위에 만족하기보다 팀 전체의 완성도를 더욱 높여야 한다는 생각이다. 레오나르도 레이바(등록명 레오)와 허수봉에 장추안이라는 새로운 무기까지 장착한 현대캐피탈이다. 이들을 조율하는 황승빈의 경기 운영이 더욱 중요해진 가운데, 현대캐피탈의 공격력이 어디까지 발전할지 관심이 쏠린다.

wcn05002@newspim.com

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"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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