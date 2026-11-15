영건 송민혁, 아시안투어 최종전 필리핀 오픈 제패…신인왕 확정

2위 그룹과 7타차 압도적 완승...53년만의 두 번째 한국인 챔피언

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 골프의 차세대 에이스 송민혁(22)이 압도적인 격차로 아시안투어 2026시즌 최종전을 제패하며 신인왕 타이틀까지 거머쥐었다.

송민혁은 15일 필리핀 카비테주 카르모나의 더 마닐라 사우스우즈 골프 앤드 컨트리클럽(파70)에서 열린 필리핀 오픈(총상금 100만 달러) 최종 4라운드에서 버디 2개와 더블보기 1개를 묶어 이븐파 70타를 쳤다. 최종 합계 15언더파 265타를 기록한 송민혁은 공동 2위 그룹인 6명을 무려 7타 차로 따돌리고 정상에 올랐다. 우승 상금은 18만 달러(약 2억4000만 원)다.

이번 우승으로 송민혁은 한국 골프의 새로운 이정표를 세웠다. 1913년 창설된 유서 깊은 필리핀 오픈에서 한국 선수가 우승을 차지한 것은 1973년 김승학 이후 무려 53년 만이자 역대 두 번째다. 또한 지난 5월 GS칼텍스 매경오픈에서 연장 승부 끝에 생애 첫 승을 올렸던 송민혁은 아시안투어 통산 2승째를 달성하며 2026시즌 아시안투어 신인왕까지 확정했다. 대회 전까지 메리트 포인트 600점으로 신인상 경쟁 2위였던 송민혁은 이번 우승으로 525점을 보태 대회에 불참한 1위 캐머런 존(호주·647.18점)을 큰 점수 차로 제쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송민혁이 15일 열린 아시안투어 2026시즌 마지막 대회인 필리핀 오픈 4라운드에서 티샷을 날리고 있다. [사진=아시안투어 홈페이지] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

1라운드를 이븐파로 출발한 송민혁은 2라운드에서 홀인원과 이글을 몰아치며 10언더파 60타를 기록, 단숨에 단독 선두로 치고 나갔다. 이어진 3라운드에서도 무더위와 빗줄기를 뚫고 버디 6개와 보기 1개로 5타를 더 줄이며 2위와의 격차를 7타로 벌렸다.

여유 있게 최종 라운드에 나선 송민혁은 4번홀(파4)과 12번홀(파4)에서 버디를 낚으며 순항했다. 15번홀(파4)에서 더블보기를 범하며 잠시 주춤했으나 남은 세 홀을 모두 파로 막아내며 완벽한 지키는 골프를 완성했다.

국가대표 출신으로 주니어 시절 15승을 쓸어 담으며 2024년 KPGA 투어 명출상(신인상)을 수상했던 송민혁은 올해 국내 무대에서도 제네시스 포인트와 상금 순위 모두 4위에 오르며 정상급 기량을 입증했다.

쟁쟁한 선수들이 모인 공동 2위 그룹은 송민혁의 독주에 막혀 7타 차로 대회를 마쳤다. 지난주 KPGA 투어 챔피언십 우승자 정재현을 비롯해 왕정훈, 함정우, 김민규 등 한국 선수 4명과 태국의 라타논 와나스리찬, 사릿 수완나룻 등 총 6명이 최종 합계 8언더파 272타로 나란히 공동 2위에 이름을 올렸다.

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