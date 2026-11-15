호날두 은퇴행사의 날...포르투갈, 안방서 덴마크에 1-4 참패

네이션스리그 리그A 그룹 4 조별리그 5차전...덴마크 호일룬 멀티골

포르투갈, 역대 A매치 최다 점수 차 홈 패배...홈 14경기 무패도 마감

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전설을 떠나보낸 날, 포르투갈 축구가 안방에서 참패를 당했다. 조르제 제수스 감독이 이끄는 포르투갈 축구 대표팀은 15일(한국시간) 포르투갈 브라가의 이스타디우 무니시팔 드 브라가에서 열린 2026-2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그 A 그룹 4 조별리그 5차전에서 덴마크에 1-4로 대패했다.

이날은 A매치 최다 출전(234경기)과 최다 득점(146골)의 금자탑을 쌓고 국가대표 은퇴를 선언한 크리스티아누 호날두(알나스르)의 공식 헌정 행사가 열린 뜻깊은 날이었다. 킥오프 전 관중들은 등번호 7번을 기념하는 박수갈채를 보냈지만 정작 본 경기에서는 포르투갈이 무참히 무너졌다. 이번 패배로 포르투갈은 공식 A매치 홈 14경기 무패 행진(13승 1무)에 마침표를 찍었고 제수스 감독은 부임 후 첫 패배를 떠안았다. 포르투갈 대표팀 역사상 공식전 최다 점수 차 홈 패배라는 불명예 기록까지 겹쳤다.

[브라가 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=14일(현지시간) 열린 UEFA 네이션스리그 리그 A 그룹 4 포르투갈과 덴마크의 경기에서 최근 국가대표 은퇴를 선언한 크리스티아누 호날두를 기리는 헌정 영상이 경기장 대형 전광판에 상영되고 있다. 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

전반 6분 피에르에밀 호이비에르의 중거리 슈팅으로 포문을 연 덴마크는 호일룬과 담스고르의 연계 플레이와 다라미의 슈팅으로 포르투갈 골문을 두드렸다. 포르투갈도 전반 11분 비티냐, 19분 네투가 연달아 슈팅을 날렸지만 덴마크 수문장 헤르만센의 선방에 막혔다.

팽팽하던 균형은 전반 막판에 깨졌다. 전반 40분 호일룬의 헤더 과정에서 포르투갈 수비수 디아스의 핸드볼 반칙이 비디오 판독(VAR) 끝에 선언됐다. 키커로 나선 호이비에르가 전반 43분 침착하게 페널티킥을 성공시키며 자신의 A매치 12호골이자 선제골을 터뜨렸다.

[브라가 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 덴마크의 피에르에밀 호이비에르가 14일(현지시간) 열린 UEFA 네이션스리그 리그 A 그룹 4 포르투갈과 덴마크에서 선제골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

후반 들어 덴마크의 화력이 폭발했다. 후반 5분 담스고르의 날카로운 패스를 받은 호일룬이 먼 쪽 포스트로 빠져들며 왼발 발리슛으로 골망을 흔들었다. 기세를 탄 호일룬은 7분 뒤인 후반 12분 호이비에르의 패스를 받아 골키퍼 코스타를 뚫는 강력한 슈팅으로 멀티골을 완성했다.

순식간에 0-3으로 끌려간 포르투갈은 후반 19분 펠릭스, 네투, 네베스를 빼고 프란시스쿠 트링캉, 주앙 팔리냐, 카를루스 포르브스를 투입하며 반전을 꾀했다. 하지만 덴마크의 공세는 멈추지 않았다. 후반 30분 세트피스 상황에서 마티아스 옌센의 크로스를 안데르센이 타점 높은 헤더로 내리꽂으며 승부에 쐐기를 박았다.

[브라가 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=14일(현지시간) 열린 UEFA 네이션스리그 리그 A 그룹 4 포르투갈과 덴마크의 경기 끝난 뒤 포르투갈의 조르제 제수스(가운데) 감독이 낙담한 표정을 짓고 있다. 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

포르투갈은 후반 33분 페르난데스, 39분 트링캉의 결정적인 슈팅마저 헤르만센의 선방 벽을 넘지 못했다. 경기 종료 직전 베르나르두 실바가 만회골을 터뜨리며 영패를 면했다.

대패에도 불구하고 승점 12점을 유지한 포르투갈은 이미 네이션스리그 파이널 진출을 확정한 상태지만, 최종 웨일스전에서 결과를 내야 조 1위를 지킬 수 있는 처지에 놓였다. 반면 승점 9점으로 조 2위에 오른 덴마크는 18일 노르웨이와 조별리그 최종전을 치른다.

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