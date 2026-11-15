모레노호, 17일 카타르전서 '사우디전 충격패' 굴욕 씻을까

온라인 커뮤니티에선 "특정 선수에게만 패스" 억측 여전

태극전사 "마지막 A매치 호쾌한 승리로 유종의 미" 각오

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀이 21년 만의 패배라는 굴욕을 딛고 올해 마지막 A매치인 카타르전에서 명예 회복에 나선다. 모레노호는 오는 17일 오후 11시(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 FIFA 랭킹 60위 카타르와 평가전을 치른다.

9~10월 A매치 4연전에서 2승 1무 1패를 거두며 수치상 안정을 찾는 듯했던 축구대표팀은 지난 13일 사우디아라비아와의 11월 첫 경기에서 2-3으로 무너지며 총체적 난국을 노출했다. 효율성 없는 전방 압박과 정교한 세트플레이 부재, 수비진의 치명적인 실수가 겹치며 축구팬들의 실망감은 극에 달했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 축구 대표팀. [사진=KFA] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

특히 9월 우즈베키스탄전에서 A매치 통산 59호 골을 터뜨리며 차범근 전 감독과 어깨를 나란히 했던 주장 손흥민마저 문전 노마크 기회에서 슈팅을 놓치는 등 부침을 겪었다. 여기에 내년 1월로 예정됐던 아시안컵이 12월로 연기되면서 오는 27일 계약이 만료되는 모레노 감독의 거취는 물론 선수들의 동기 부여까지 크게 흔들리는 악재가 겹쳤다.

선수들은 "대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해 진솔한 이야기를 나눴고 단단해질 수 있다는 희망을 봤다"며 결속을 다졌지만 경기 후 일부 온라인 커뮤니티에는 "특정 선수에게만 패스한다"는 식의 억측이 여전히 이어졌다. 대한축구협회 공식 SNS 계정에는 "황인범이 좋은 위치에 있는 손흥민에게 패스 안 하고, 이강인에게 패스 했다"는 댓글도 등장했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 몸 푸는 모레노호. [사진=KFA] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

설상가상으로 같은 날 일본이 싱가포르에서 열린 브라질과의 친선경기에서 3-2로 역전승을 거두는 이변을 연출하면서 한국 팬들 사이에서는 자조 섞인 부러움이 터져 나오고 있다. 일본 언론까지 한국 포털 사이트의 반응을 대대적으로 보도하며 양국 대표팀의 격차를 조명했다.

어수선한 분위기 속에서 카타르전을 준비하는 대표팀의 발걸음은 무겁지만 확실한 목표는 분명하다. 수비수 이명재와 데뷔전을 치른 김지수 등 태극전사들은 "실점을 빌미가 된 실수를 반복하지 않겠다"며 실수를 줄이고 카타르를 상대로 호쾌한 승리를 거두겠다고 입을 모았다.

역대 전적 6승 2무 3패로 우세에 있으나 2019년 아시안컵 8강전 패배의 아픔이 있는 카타르를 상대로 모레노호가 차갑게 식어버린 팬들의 마음을 되돌릴 수 있을까.

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