충북도, 내년 국비 증액전 돌입…신용한 지사, 국회·정부 잇단 방문

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사는 13일 국회와 정부를 찾아 현안 사업 증액을 요청했다.
- 충북도는 중부고속도로 확장 등 5개 사업의 국비 반영을 건의했다.
- 정부예산 확보 TF는 국회 심의 종료까지 증액 협의를 이어갈 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 2027년도 정부예산 국회 심의를 앞두고 주요 현안 사업의 증액을 위해 국회와 정부를 상대로 설득전에 나섰다.
신용한 충북지사는 13일 구혁채 과학기술정보통신부 제1차관을 비롯해 김명중 기획예산처 예산실장, 남인순 국회부의장, 박홍근 기획예산처 장관, 이광재 국회 예산결산특별위원장 등을 잇달아 만나 충북 현안 사업의 국비 반영을 요청했다고 밝혔다.
주요 건의 사업은 중부고속도로 서청주~증평~호법 구간 확장, 탄소중립 목재자원 순환이용거점 구축, 국립 제천 산림치유원 조성, 청주교도소 이전·신축, 미호강 홍수예방사업 등 5개다.
충북도는 사업별 추진 필요성과 시급성을 설명하고 국회 심의 과정에서 정부안에 반영되지 않았거나 부족한 예산을 추가 확보하는 데 주력하고 있다.
이복원 경제부지사를 중심으로 한 정부예산 확보 태스크포스(TF)도 서울에 상주하며 국회와 기획예산처를 상대로 증액 협의를 진행 중이다. 지역 국회의원실과의 공조도 강화하고 있다.
국회 증액 여부는 사업의 시급성과 타당성은 물론 예산 당국과 국회의 심의 과정에서 얼마나 공감대를 확보하느냐에 달려 있다.
신 지사는 "국회 심의가 끝나는 순간까지 직접 뛰며 충북의 핵심 사업 예산을 최대한 확보하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com