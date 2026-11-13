인천 백령공항 건설 타당성 재조사 통과…2033년 개항 목표

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 13일 백령공항 건설사업이 타당성재조사를 통과했다고 밝혔다
- 백령공항은 국비 3913억원을 투입해 80인승 공항으로 건설될 예정이다
- 국토부는 관련 용역을 재개하며 개항 시기는 2033년으로 전망된다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =서해 최북단 백령도에 들어설 인천 백령공항 건설사업이 정부의 타당성재조사를 통과했다.
앞서 백령공항은 지난 2022년 정부의 예비타당성 조사를 통과했지만 사업비 증가로 2024년 재조사에 들어가면서 사업이 사실상 중단 상태였다.
인천시는 백령공항 건설사업이 기획예산처의 2026년 제9차 재정투자평가위원회에서 타당성재조사를 최종 통과했다고 13일 밝혔다.
백령공항은 옹진군 백령면 솔개지구 82만㎡ 부지에 국비 3913억원을 투입해 80인승 소형 항공기를 운항할 수 있는 공항을 건설하는 사업이다.
백령공항 건설은 지난 2022년 예비타당성조사를 통과했지만 2024년 취항 항공기 규모를 50인승에서 80인승으로 확대하면서 사업비가 2018억원에서 3913억원으로 2배 가까이 늘어나 타당성재조사를 받게 됐다.
인천시와 옹진군은 재조사에서 경제성뿐 아니라 정책적 타당성과 지역 균형발전 효과 등을 종합적으로 평가하는 계층화분석법(AHP)을 통해 사업 필요성을 입증하는 데 주력했다.
인천시는 이번 조사에서 경제성은 기준에 미치지 못했지만 정책적 타당성과 지역 균형발전 등을 종합적으로 평가한 결과 최종 사업 추진이 결정됐다고 설명했다.
국토교통부는 중단됐던 기본계획 수립 용역과 전략환경영향평가를 재개할 예정이다.
개항 시기는 당초 목표였던 2030년보다 3년가량 늦어진 2033년이 될 것으로 전망된다.
인천시는 공항 건설과 함께 배후부지에 숙박·관광·레저시설 등을 개발, 공항 이용객 유치와 지역경제 활성화를 함께 도모한다는 구상이다.
박찬대 인천시장은 "서해 최북단 백령도를 비롯한 인천 섬 주민들의 노력과 지역 정치권의 관심과 지원이 더해진 결실"이라며 "공항이 조속히 개항할 수 있도록 중앙부처 및 관계 기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com