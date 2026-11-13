[APBC] 운명의 한일전 선발 명단 공개…김지찬·문정빈·허인서 투입

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 호주에 충격적인 역전패를 당한 한국 야구대표팀이 일본전을 앞두고 선발 라인업에 변화를 줬다. 안현민(KT 위즈)을 지명타자에서 우익수로 옮기고, 한동희를 지명타자로 배치했다. 김지찬(삼성 라이온즈)과 문정빈(LG 트윈스), 허인서(한화 이글스)도 새롭게 선발 명단에 이름을 올렸다.

최원호 감독이 이끄는 한국 대표팀은 13일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 예선 2차전 일본과의 경기를 앞두고 김주원(유격수)-김도영(3루수)-안현민(우익수)-한동희(지명타자)-김휘집(2루수)-허인서(포수)-문정빈(1루수)-김민석(좌익수)-김지찬(중견수) 순으로 타선을 구성했다. 선발투수는 좌완 김진욱(롯데 자이언츠)이다.

[서울=뉴스핌] 한국 야구 대표팀 내야수 문정빈. [사진=KBP SNS] 2026.11.13 football1229@newspim.com

전날 호주전과 비교하면 수비 위치와 선발 출전 선수에 변화가 많다. 기존 상위 타선의 순서는 유지하면서 수비 부담을 조정하고 일부 선수에게 새로운 기회를 줬다.

가장 눈에 띄는 변화는 안현민과 한동희(롯데 자이언츠)의 수비 위치다. 호주전에서 지명타자로 출전했던 안현민이 우익수로 이동했다. 1루수를 맡았던 한동희는 지명타자로 나선다.

한동희가 빠진 1루수 자리에는 문정빈이 투입된다. 문정빈은 이번 대회 처음으로 선발 출전 기회를 얻었다.

외야진도 바뀌었다. 전날 김민석(두산 베어스)-박재현(KIA 타이거즈)-문현빈(한화)으로 구성됐던 외야는 김민석-김지찬-안현민으로 재편됐다. 호주전에서 대타로 출전했던 김지찬이 중견수로 선발 출격한다.

포수도 조형우(SSG 랜더스) 대신 허인서가 선발 마스크를 쓴다. 허인서는 전날 호주전에서 볼넷 2개를 골라내며 출루 능력을 보여줬다.

상위 타선에는 큰 변화가 없다. 김주원이 1번, 김도영이 2번, 안현민이 3번, 한동희가 4번을 그대로 맡는다. 전날 5번을 맡았던 문현빈이 제외됨에 따라 김휘집이 6번에서 5번으로 타순을 끌어올렸다.

한국은 전날 호주전에서 7-8로 역전패했다. 김주원이 2안타(1홈런) 2타점, 김휘집이 2안타 3타점으로 활약했지만 경기 후반 리드를 지키지 못했다.

[서울=뉴스핌] 롯데의 좌완 선발 투수 김진욱. [사진=KBO]

선발투수는 김진욱이다. 김진욱은 올 시즌 KBO리그에서 26경기 144.1이닝을 소화하며 7승 9패, 평균자책점 4.12를 기록했다.

국제대회 경험도 있다. 2020 도쿄올림픽에서는 4경기 2.2이닝 무실점, 올해 아이치·나고야 아시안게임에서는 2경기 3이닝 1승 무실점을 기록했다.

일본은 좌완 다케마루 가즈유키(요미우리 자이언츠)를 선발로 내세운다. 한국은 기존 중심 타선의 공격력을 유지하면서 선발 명단과 수비 위치를 조정해 일본 마운드를 공략한다.

첫 경기 패배로 결승 진출에 부담이 커진 최원호호가 변화된 라인업을 앞세워 일본전에서 첫 승을 거둘 수 있을지 주목된다.

football1229@newspim.com