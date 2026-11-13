"'뜻모아' 시민주권시대"…원주시, '지방자치 정책' 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 13일 지방자치 정책대회에서 대상을 수상했다
- 구자열 시장은 시민참여 정책 ‘뜻모아’ 성과와 비전을 발표했다
- 뜻모아는 시민 제안 21건을 도출해 정책 반영을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 13일 국회 사랑재 앞마당에서 열린 '2026 참좋은 지방자치 정책대회'에서 대상을 받았다고 밝혔다.
이번 정책대회는 참좋은지방정부협의회가 주최·주관했으며 지방자치 발전 및 지역 혁신 성과 확산을 위한 우수 정책 공유를 목적으로 진행됐다. 이 행사에는 원주시를 포함한 19개 지방자치단체가 참여했다.
구자열 원주시장은 이날 발표자로 나서 '시민의 일상에서 시작해 시민주권시대로'라는 주제로 시민참여 정책인 시민주권 반상회 '뜻모아'의 성과와 미래 비전을 설명했다.
특히 '뜻모아'는 '시장이 질문하고, 시민이 답하다'란 슬로건 아래 시민이 직접 생활 밀착형 의제를 선정하고 토론과 숙의를 통해 정책을 제안하는 모델이다.
제1회 행사에서는 약 300명의 시민이 참여해 14개 의제에 대해 19개 숙의그룹을 운영했으며 21건의 공동 정책제안을 도출하는 성과를 올렸다. 원주시는 이 시민 제안을 행정적으로 검토하고 결과를 환류해 정책에 반영할 계획이다.
구자열 시장은 "이번 수상은 시민의 의견을 중시한 시정 운영의 결과"라며 "앞으로도 '뜻모아'를 시작으로 시민참여를 확대해 시민의 뜻이 실제 정책으로 이어지는 시민주권 시대를 열겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com