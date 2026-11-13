'발달장애 프로골퍼' 이승민, 호주 올어빌리티 오픈 준우승…카테고리4 1위

AI 핵심 요약beta
- 이승민이 13일 호주 올어빌리티 오픈에서 준우승했다
- 최종 합계 4언더파로 세계 1위에 4타 뒤졌다
- 카테고리4에서는 1위를 차지하며 상승세를 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 발달장애 프로골퍼 이승민이 호주 올어빌리티 오픈에서 준우승을 차지했다. 올해 장애인 골프 주요 국제대회에서 잇달아 우승한 데 이어 다시 한번 시상대에 올랐다.
이승민은 13일 호주 멜버른 샌드허스트 클럽 노스 코스(파72)에서 열린 호주 올어빌리티 오픈 최종 3라운드에서 4언더파 68타를 기록했다.
최종 합계 4언더파 212타를 기록한 이승민은 장애인 골프 세계랭킹 1위 킵 포퍼트(잉글랜드·8언더파 208타)에게 4타 뒤진 2위에 자리했다. 이승민은 최종 라운드에서만 4타를 줄이며 순위를 끌어올렸지만, 포퍼트를 넘지는 못했다.
다만 장애 유형과 정도에 따라 구분한 부문별 순위에서는 정상에 올랐다. 이번 대회는 참가 선수들을 4개 카테고리로 나눠 별도 순위를 집계했으며, 이승민은 자신이 속한 카테고리4에서 1위를 차지했다.
이승민은 올해 국제 장애인 골프 무대에서 꾸준한 성적을 거두고 있다. 지난 5월 장애인 골프 3대 메이저대회 중 하나인 G4D 오픈에서 우승했고, 지난달 일본 장애인오픈골프선수권대회에서도 정상에 올랐다.
이번 호주 대회에서도 전체 준우승과 카테고리 우승을 차지하며 상승세를 이어갔다. 한편 이번 대회에 출전한 '의족 골퍼' 한정원은 여자 선수 가운데 1위를 기록했다.
football1229@newspim.com