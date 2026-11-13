"나주배 저품위과 3000t 시장격리"…나주시, 3억원 긴급 투입

AI 핵심 요약beta
- 나주시는 13일 기상 피해 저품위 배 3000t을 시장 격리했다
- 예비비 3억원을 투입해 20kg 상자당 2000원을 지원했다
- 저품위 배를 가공·수출해 농가 부담과 가격 하락을 막을 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시가 기상 피해로 급증한 저품위 배 3000t을 시장에서 격리한다. 농가 경영 부담을 줄이고 나주배의 가격 안정과 브랜드 가치 보호에 나선다.
나주시는 13일 예비비 3억원을 투입해 2026년산 가공용 저품위 배의 시장격리 지원사업을 추진한다고 밝혔다.
올해 나주에서는 이상저온과 우박 등 기상재해로 1412농가 1405ha에서 약 50억원의 피해가 발생했다. 평균 농가 피해율은 37%에 달했다.
여기에 고온·건조와 강우 등 복합적인 기상 여건으로 소과와 기형과 및 미세열과 등 비정형과 발생이 늘면서 농가의 판로 확보에도 차질이 우려되고 있다.
특히 상품성이 떨어지는 배가 일반 유통시장에 유입되면 가격 하락은 물론 나주배의 품질 이미지와 소비자 신뢰도까지 훼손될 수 있다는 판단이다.
이에 시는 가공용 저품위과 3000t을 별도 매입·처리하고 20kg 상자당 2000원을 지원한다. 지원 물량은 약 15만 상자다.
사업은 나주시농협공동사업법인이 배원예농협 및 지역농협과 연계해 추진한다. 매입 대상은 지베렐린 무처리 비정형과로 지역농협이나 농산물거점산지유통센터(APC)의 검수·계근을 거쳐 매입한다.
매입 물량은 자체 수출·가공하거나 관내 수출·가공업체에 우선 판매해 일반 유통시장과 분리할 계획이다.
윤병태 나주시장은 "이번 시장격리 지원은 기상 피해 농가의 경영 부담을 덜고 나주배의 품질과 브랜드 가치를 지키기 위한 선제적인 조치"라며 "체계적인 매입과 처리로 농가 소득을 보호하고 안정적인 유통환경을 조성하겠다"고 밝혔다.
ej7648@newspim.com