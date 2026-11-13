고흥유자차 GS25 입점…전국 1만8000곳 공략

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 13일 GS25·두원농협과 농수특산물 판로 확대 협약을 체결했다
- 협약에 따라 고흥 유자차를 비롯해 쌀·조미김 등의 입점을 추진한다
- 2027년부터 소포장 상품 개발과 공동 판촉행사를 단계적으로 진행할 계획이다
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고흥 농수산물 전국 판로 확대·상생마케팅 업무협약
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 GS25의 전국 유통망을 활용해 유자차를 비롯한 지역 농수특산물의 판로 확대에 속도를 낸다.
고흥군은 제6회 고흥유자축제 주무대에서 GS25·두원농협과 농수산물 전국 판로 확대 및 상생마케팅을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협약은 두원농협이 생산한 고흥유자차의 GS25 납품 성과를 다른 지역 농수특산물로 확대하기 위해 추진됐다.
GS25는 전국 약 1만8000개 점포를 운영하는 편의점 브랜드로 지역 특산물을 활용한 상품 개발과 협력사 동반성장에 주력하고 있다.
두원농협은 고흥산 유자를 활용한 가공제품의 안정적인 공급과 품질관리를 통해 기존 납품 기반을 강화할 계획이다.
고흥군은 GS25와 협력해 고흥쌀과 조미김을 비롯한 채소·과일 등 지역 농수특산물의 입점과 판매를 추진한다.
이를 위해 지역 농협과 생산자단체·가공업체 등 경쟁력 있는 공급업체를 발굴하고 GS25의 상품기획 역량을 활용해 소비자 수요에 맞는 상품을 선보일 방침이다.
특히 2027년부터 고흥산 농수산물을 활용한 소포장 상품 개발과 공동 판촉행사를 단계적으로 추진해 실질적인 판매 성과를 높일 계획이다.
군은 이번 협약이 지역 농어가와 가공업체의 안정적인 판로 확보와 소득 증대로 이어질 것으로 기대했다.
chadol999@newspim.com