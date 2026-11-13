"토마토 수확량 30~70% 감소"…보성군, '갈색주름바이러스' 방역 강화

AI 핵심 요약beta
- 보성군은 13일 토마토갈색주름과실바이러스 유입 차단에 나섰다
- 바이러스 감염 시 토마토 수확량이 최대 70%까지 감소할 수 있다
- 군은 농가에 위생관리 강화와 의심 식물 즉시 신고를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 토마토 수확량을 최대 70%까지 감소시키는 갈색주름과실바이러스 유입 차단에 나섰다.
보성군은 13일 다른 지역에서 토마토갈색주름과실바이러스(ToBRFV)가 발생함에 따라 지역 재배 농가를 대상으로 예방 수칙을 안내하고 현장 대응을 강화한다고 밝혔다.
이 바이러스에 감염되면 토마토 잎이 누렇게 변하거나 얼룩과 주름이 나타난다. 열매에도 갈색 반점과 주름이 생기고 착색 불량으로 상품성이 떨어진다. 심할 경우 수확량이 30~70% 감소할 수 있다.
특히 감염된 식물에 접촉한 손과 장갑 및 작업 도구를 통해 쉽게 전파된다. 현재 치료 약제가 없어 철저한 위생관리와 조기 발견이 중요하다.
군은 농장 간 방문과 외부인 출입을 최소화하고 시설 출입 시 손 씻기와 신발 소독을 철저히 할 것을 당부했다.
작업복과 장갑은 시설 전용으로 사용하고 작업 도구와 출하 상자도 시설별로 구분해야 한다. 도구는 사용 전후 반드시 세척·소독하도록 했다.
의심 증상이 발견되면 즉시 해당 구역의 작업을 중단하고 발생 지점을 표시해야 한다. 감염 의심 식물과 주변 자재는 이동하지 않은 상태에서 보성군농업기술센터에 신고해야 한다. 시료 채취와 정밀검사는 센터 안내에 따라 진행된다.
군 관계자는 "바이러스 확산 방지를 위해 농가의 철저한 위생관리와 신속한 초기 대응이 중요하다"며 "잎 모자이크나 생육 저하 등 의심 증상이 나타나면 즉시 신고해 달라"고 말했다.
chadol999@newspim.com