진도군, 고향사랑 재기부에 최대 3만원 '덤'

AI 핵심 요약beta
- 진도군은 16일부터 12월 15일까지 재기부 감사 행사를 진행했다
- 10만원 이상 기부자에게 누적 횟수별 네이버페이를 추가 지급했다
- 진도군 고향사랑기부금은 11월 기준 누적 모금액 20억원을 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군이 연말 고향사랑기부제 활성화를 위해 재기부자에게 최대 3만원의 추가 혜택을 제공한다.
진도군은 오는 16일부터 12월 15일까지 30일간 '진도愛 재기부하면 혜택이 두 배! 세 배!' 감사 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.
행사 기간 진도군에 10만원 이상 기부하면 기존 세제 혜택과 답례품 외에 누적 기부 횟수에 따라 네이버페이 포인트를 추가 지급한다.
첫 기부자는 1만원을 받으며 두 번째 기부자는 2만원이 지급된다. 세 차례 이상 기부한 경우에는 최대 3만원의 포인트를 받을 수 있다.
기존 고향사랑기부제 혜택도 유지된다. 기부금 10만원까지 전액 세액공제를 받을 수 있으며 기부액의 30% 상당에 해당하는 지역 특산품 답례품도 제공된다.
진도군은 이번 행사를 통해 신규 기부자 유입과 기존 기부자의 재참여를 유도할 방침이다.
군 관계자는 "다시 진도를 선택해 주신 기부자들에게 감사의 마음을 담았다"며 "연말을 맞아 많은 분이 고향사랑기부에 참여해 추가 혜택을 받고 진도 발전에도 힘을 보태주시길 바란다"고 말했다.
한편 진도군 고향사랑기부제는 올해 11월 기준 누적 모금액 20억원을 달성했다.
Khyeon0424@newspim.com