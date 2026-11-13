순천 거차마을, 전남광주 첫 '갯벌생태마을'

AI 핵심 요약beta
- 순천시는 13일 거차마을을 갯벌생태마을로 선정했다고 밝혔다
- 거차마을은 주민 정화활동과 뻘배체험 운영으로 높은 평가를 받았다
- 순천시는 갯벌 보전 인식과 블루카본 강화 사업을 확대할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시 별량면 거차마을이 전남광주 최초로 국가지정 '갯벌생태마을'에 이름을 올렸다.
순천시는 거차마을이 해양수산부의 갯벌생태마을로 선정됐다고 13일 밝혔다.
갯벌생태마을은 우수한 갯벌 생태계를 지속적으로 보전하고 활용할 역량을 갖춘 마을을 대상으로 해양수산부 장관이 매년 지정한다.
거차마을은 주민과 어촌계의 꾸준한 환경보전 활동에 순천시의 해양보호구역 관리 역량이 더해져 높은 평가를 받았다.
마을 주민들은 해안가 쓰레기 수거 등 갯벌 정화 활동을 지속해 왔다. 거차어촌계는 연간 1만4000여 명이 방문하는 어촌체험휴양마을을 운영하며 갯벌 보전의 중요성을 알리고 있다.
특히 전통 어업문화인 '뻘배'를 직접 체험하는 생태교육을 통해 갯벌의 생태적 가치와 어촌문화 보존에도 힘쓰고 있다.
순천시는 이번 지정을 계기로 주민들의 갯벌 보전 인식을 높이고 탄소 흡수·저장 기능인 '블루카본' 강화 사업을 단계적으로 확대할 방침이다.
시 관계자는 "이번 지정은 주민들이 일상에서 갯벌을 가꾸고 지켜온 노력을 인정받은 결과"라며 "순천만 갯벌 보전과 어촌마을별 특성을 살린 행정으로 생태와 주민이 공존하는 순천만을 만들어 가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com