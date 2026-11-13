고흥유자축제 첫날 9만 3000명 '북적'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

황금빛 유자밭에 관광객 발길…15일까지 축제 열기

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군의 대표 가을축제인 '제6회 고흥유자축제'가 개막 첫날부터 9만3000여 명의 방문객을 끌어모으며 흥행에 청신호를 켰다.

고흥군은 지난 12일 풍양면 한동리 유자밭 일원에서 개막한 축제에 관광객과 군민 9만 3000여 명이 방문했다고 13일 밝혔다.

'11월 가을은 유자천국, 감기없는 대한민국'을 주제로 열린 축제는 황금빛 유자밭을 배경으로 공연과 미식·체험 프로그램을 선보였다.

제6회 고흥유자축제. [사진=고흥군] 2026.11.13 chadol999@newspim.com

개막식에서는 관광객과 군민 1004명이 유자차를 담그는 나눔행사가 펼쳐졌다. 이날 마련한 유자차 1004병은 전국 아동양육시설과 장애인단체 등 사회복지시설에 전달할 예정이다.

축제장에는 유자밭과 코스모스가 어우러진 '유유자적 걷기' 탐방로와 대형 유자 조형물 등이 조성됐다. 야간에는 유자 빛 정원과 루미너리아 공연 등이 가을밤을 수놓았다.

아시아 유자 전시관에서는 국내외 유자 가공제품을 선보였다. 일본 유자 관계자와 일본·중국 바이어 등이 참여한 교류행사에서는 해외 판로 확대 가능성을 모색했다.

안유성 조리명장의 유자요리 시연과 유자김밥·유자라면 시식 등 이색 먹거리도 인기를 끌었다. 유자따기와 유자차 만들기 등 체험행사도 이어졌다.

개막 축하공연에는 김범룡·요요미·황윤성 등이 출연했으며 이순신 장군과 흥양수군을 주제로 한 드론 1000대의 멀티미디어쇼가 밤하늘을 장식했다.

공영민 군수는 "1004명이 함께 담은 유자차에는 이웃을 생각하는 정성이 담겨 있다"며 "고흥유자의 우수성을 알리고 농가와 지역 상인에게 실질적인 소득을 안겨주는 축제가 되도록 하겠다"고 말했다.

축제는 오는 15일까지 이어진다. 13일 KCM·울랄라세션·채연, 14일 벤·먼데이키즈·솔지, 15일 전유진·은가은·최수호 등이 무대에 오른다.

chadol999@newspim.com