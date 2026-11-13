박준엽 전남광주시의원 "학교 부실 대처로 학폭 피해자 두 번 울려"

AI 핵심 요약beta
- 박준엽 의원은 12일 학교폭력 피해 학생 보호 부실을 질타했다
- 전남 복싱협회 관계자들이 수업 중 피해 학생을 조사한 사실이 드러났다
- 학교는 피해 학생의 훈련 불이익 방지와 보호 강화에 나서기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 박준엽 전남광주통합특별시의원(담양1)이 화순군 한 고교 복싱부에서 발생한 학교 폭력 사건 관련해 시교육청의 부실한 후속 대처를 질타했다.
13일 시의회에 따르면 박 의원은 전날 시교육청 산하 교육지원청 행정사무감사에서 "지난 5월 복싱부 선배가 후배를 지속해서 폭행한 사건이 접수돼 학폭위에서 전학 및 출석 정지, 접촉 금지 등 징계 조치가 내려졌다"고 언급했다.
다만 "지난 9월 전남 복싱협회 관계자들이 가해 학생의 구명을 위해 학교를 찾아가 수업 중인 피해 학생을 불러내 조사한 사실이 드러났다"고 지적했다.
박 의원은 "학교는 학생에게 가장 안전한 보호 기관이어야 함에도 외부인이 수업 중인 피해 학생을 불러내 취조하도록 내버려둔 것은 보호 체계의 붕괴"라고 지적했다.
이어 "해당 학교 복싱부는 지난 15년 동안 지속적으로 화순군청 실업팀 체육관에서 합동 훈련을 이어왔는데 학교 복싱부 감독 요청으로 훈련 장소를 분리시켰다"며 "학생들을 학교 체육관이 아닌 운동장 농구 골대에 샌드백을 걸어 놓고 훈련하게 만든 것은 명백한 처벌 행위"이라고 강조했다.
마지막으로 "우리 아이들이 안전하게 보호받으며 꿈을 키울 수 있도록 다가오는 국가대표 선발전에서 피해 학생이 어떠한 불이익도 받지 않게 교육지원청과 학교가 철저한 보호망 역할을 해달라"고 당부했다.
학교 관계자는 "화순군과 협의해 다시 화순군 체육관에서 정상 훈련할 수 있도록 조치했으며 앞으로 학생 보호에 만전을 기하겠다"고 답했다.
시교육청 관계자는 "학생들이 안전하고 온당한 보살핌 속에서 훈련에 매진할 수 있도록 본청과 소통하며 적극 지원하겠다"고 설명했다.
bless4ya@newspim.com