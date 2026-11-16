AI 핵심 요약beta
- 교육부는 16일부터 18일까지 전국 85개 시험지구에 수능 문답지를 배부했다
- 수능 문답지는 경찰 차량의 경호를 받으며 이동해 별도 장소에 보관된다
- 문답지는 19일 아침 전국 1312개 시험장으로 운반돼 시험에 사용된다
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수능 당일 아침 전국 1312개 시험장 배부…교통 협조 당부
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 오는 19일 실시되는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 16일부터 18일까지 사흘간 전국 85개 시험지구에 수능 문제지와 답안지를 배부한다고 밝혔다.
문답지 운송에는 각 시험지구의 인수 책임자를 비롯한 시도교육청 관계 직원과 교육부 중앙협력관 등이 참여한다.
문제지와 답안지는 운송 과정에서 경찰 차량의 경호를 받으며 지정된 시험지구로 이동한다.
각 시험지구에 도착한 문답지는 시험 전날인 18일까지 별도의 장소에 보관된다. 보관 기간에는 철저한 경비가 이뤄질 예정이다.
이후 수능 당일인 19일 아침 전국 1312개 시험장으로 운반돼 시험에 사용된다.
교육부는 문답지 운송이 안전하고 원활하게 진행될 수 있도록 일반 운전자들의 협조도 요청했다.
특히 도로에서 문답지 운송 차량을 마주할 경우 경찰의 교통 통제와 유도에 적극적으로 협조해 달라고 당부했다.
jane94@newspim.com