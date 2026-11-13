민형배 전남광주특별시장, 주한EU대사 접견…반도체 분야 교류

AI 핵심 요약beta
- 민형배 전남광주통합특별시장과 EU 대사가 13일 미래산업 협력을 논의했다
- 민 시장은 반도체·해상풍력·기후기술 협력 확대 필요성을 강조했다
- 아스투토 대사는 그린 파트너십과 AI 협력사업 추진을 제안했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시는 민형배 시장이 13일 광주청사에서 우고 아스투토(Ugo ASTUTO) 주한 유럽연합(EU)대사를 만나 미래산업 분야 교류·협력과 그린 파트너십 구축에 대해 의견을 나눴다고 밝혔다.
민 시장은 이 자리에서 "전남과 광주가 지난 7월 대한민국 최초로 두 광역지자체가 통합한 특별시가 됐다"며 "통합의 힘으로 새로운 성장의 길을 만들고 있으며, 반도체 메가프로젝트가 그 중심에 있다"고 말했다.
또 "반도체 산업이 성장하려면 안정적인 전력과 용수, 기술과 인재가 함께 갖춰져야 하고 특히 재생에너지를 산업 경쟁력으로 연결하는 일이 중요하다"며 "전남광주는 해상풍력을 비롯한 재생에너지 자원이 풍부해 EU와 함께할 일이 많다"고 강조했다.
민 시장은 "기존의 협력을 기업과 산업으로 넓혀 반도체와 해상풍력, 기후기술 분야의 프로젝트를 더 많이 만들어갔으면 한다"며 "이번 방문을 계기로 전남광주와 EU가 더 자주 만나고 더 구체적으로 함께 일할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
아스투토 대사는 경제의 녹색화와 지속가능한 성장 경쟁력 확보를 위한 그린 파트너십 구축을 제안했다.
또 AI·디지털전환 분야에 대한 EU의 관심을 전하며, AI 산업 육성에 나서고 있는 전남광주와의 협력 가능성을 언급했다.
아스투토 대사는 "민주주의의 가치를 상징하는 전남광주가 한국과 유럽연합 간 중요한 협력 파트너가 될 수 있다"며 "전남광주가 대한민국 최초 통합특별시로서 가지는 의미가 크다. 반도체 메가프로젝트 유치 등을 축하한다"고 말했다.
이어 "오늘 접견이 양측 간 폭넓은 대화와 협력의 출발점이 되어 앞으로 교류의 폭이 더욱 확대되기를 기대한다"며 EU의 녹색전환 관련 기금 등을 활용한 AI 협력사업 추진 등을 제안했다.
bless4ya@newspim.com