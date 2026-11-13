전남광주특별시, 제5차 국가철도망 12개 노선 반영 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 13일 국가철도망 계획에 12개 사업을 건의했다
- 서해안철도·광주 신산업선 등으로 전역 60분 생활권을 추진했다
- 정부는 의견수렴과 공청회를 거쳐 올해 말 계획을 확정할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 제5차 국가철도망 구축계획에 서해안철도·광주 신산업선 등 핵심 사업이 반영될 수 있도록 총력전에 나섰다.
시는 13일 서울 전문건설회관에서 열린 국토교통부 주최 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 대국민 의견수렴 행사'에서 12개 건의 사업을 건의했다.
전남광주 전역을 60분 생활권으로 연결하고 서남권 반도체 클러스터 등 첨단산업의 성장 기반을 강화한다는 구상이다.
12개 철도사업은 ▲서해안철도▲광주 신산업선▲광주~나주 광역철도▲광주~화순 광역철도▲고흥 우주선철도▲함평~화순 광역철도▲호남고속·경전선 연결선▲한반도 KTX 고속철도▲보성~광주송정 전철화▲나주 연결선 ▲광주~전주선▲서울~제주 고속철도 등이다.
민형배 시장은 영상메시지를 통해 "철도망 확충은 국가전략산업의 경쟁력을 높이고 대한민국의 균형성장을 앞당기는 일"이라며 "지역이 건의한 12개 철도사업이 제5차 국가철도망 구축계획에 폭넓게 반영될 수 있도록 힘을 모아달라"고 요청했다.
이어 행사에 참석한 황기연 행정문화부시장도 인사말을 통해 철도망 확충의 필요성을 강조했다.
황 부시장은 "건의한 12개 철도노선은 주요 생활권과 산업거점을 연결해 전남광주 전역을 60분 생활권으로 묶는 핵심 기반 시설"이라며 "제5차 국가철도망 구축계획에 폭넓게 반영해 광역경제권을 완성하고 첨단산업 경쟁력 강화와 국가균형성장을 앞당겨야 한다"고 역설했다.
정부는 의견수렴 결과를 반영한 종합평가와 공청회 등 관련 절차를 거쳐 올해 말 제5차 국가철도망 구축계획을 확정할 예정이다.
국가계획에 반영된 철도사업은 향후 타당성 검토와 기본계획 수립 등 실제 사업 추진을 위한 후속 절차를 밟게 된다.
bless4ya@newspim.com