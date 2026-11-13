대전·세종·충남 주말 내내 흐리고 비…최대 30㎜

AI 핵심 요약beta
- 대전지방기상청은 13일 대전·세종·충남 주말 강수 전망을 발표했다
- 14일 충청권에 5~30㎜ 비가 내린 뒤 밤늦게 대부분 그치겠다
- 15일 구름이 걷히고 낮 기온이 17~19도까지 오르겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이번 주말 대전과 세종, 충남에는 최대 30㎜의 비가 내리겠다. 금요일 밤 충남 서해안부터 시작된 비는 토요일 새벽 충청권 전역으로 확대된 뒤 밤늦게 그칠 전망이다. 일요일에는 날씨가 차차 맑아지면서 낮 기온이 19도까지 오르겠다.
13일 대전지방기상청에 따르면 이날 오후 6~9시 충남 서해안을 시작으로 비가 내리기 시작해 14일 새벽 0~6시 대전과 세종을 포함한 충청권 전역으로 확대되겠다.
비는 14일 밤 9시부터 자정 사이 대부분 그칠 것으로 예상된다. 13~14일 예상 강수량은 대전·세종·충남 5~30㎜다.
토요일인 14일은 종일 대체로 흐린 가운데 아침 최저기온이 9~12도, 낮 최고기온은 14~17도에 머물겠다. 대전과 세종은 아침 11도·낮 14도, 홍성은 아침 11도·낮 16도가 예상된다.
일요일인 15일에는 오전부터 구름이 걷히면서 점차 맑은 하늘을 되찾겠다. 아침 최저기온은 8~11도, 낮 최고기온은 17~19도로 전날보다 높겠다. 대전과 세종은 낮 최고 19도, 홍성은 18도까지 오를 전망이다.
15일 오후부터는 서해중부바깥먼바다를 중심으로 바람이 초속 6~14m로 강하게 불고 물결도 1~3m로 높게 일 것으로 예상된다.
대전지방기상청은 "비가 내리는 지역에서는 도로가 미끄럽고 시야 확보가 어려울 수 있다"며 "교통안전과 시설물 관리에 유의해 달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com