코레일, AI 교육으로 철도 현장 바꿨다…공공HRD 국무총리상

AI 핵심 요약beta
- 코레일은 12일 AI 실무 적용 교육으로 국무총리상을 받았다
- 직원 31명을 AI 전문교수로 양성해 3500명이 교육을 수료했다
- 수료생들은 안전교육 영상 제작과 회계업무 자동화 성과를 냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전교육 영상 250편 제작·회계업무 자동화 등 성과
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 코레일이 직원들에게 인공지능(AI)을 가르치는 데 그치지 않고 실제 철도 업무에 적용하는 교육체계를 구축해 정부 주관 교육훈련 평가에서 국무총리상을 받았다.
한국철도공사(코레일)는 지난 12일 충북 진천 국가공무원인재개발원에서 열린 '제44회 공공HRD콘테스트'에서 교육과정 분야 국무총리상과 기관 부문 특별상을 수상했다고 13일 밝혔다.
지난해 교수학습 분야 대통령상에 이어 2년 연속 수상으로 올해 대회에는 41개 기관이 59건의 교육사례를 출품했다.
코레일은 철도 실무 경험을 갖춘 직원 31명을 사내 AI 전문교수로 양성하고 교육 설계부터 실습, 현장 활용까지 연계한 자체 교육모델을 운영한 점에서 높은 평가를 받았다.
현재까지 약 3500명의 직원이 교육을 마쳤으며 교육 내용을 실제 업무에 적용하는 정도를 조사한 결과 94.8%가 긍정적으로 평가했다.
교육 성과도 현장에서 나타났다. 수료생들은 AI를 활용해 안전교육 영상 250편을 제작하고 회계 전표 처리 업무를 자동화하는 등 업무 효율을 높였다.
코레일 인재개발원은 민관 교육훈련기관 간 우수사례 공유와 협력 확대에 기여한 공로로 기관 부문 특별상도 받았다. 이 상은 민관 교육발전협의회 소속 114개 기관 가운데 2곳에 수여됐다.
코레일은 철도 인공지능 대전환(AX) 로드맵에 따라 안전·서비스·업무·역량·인프라 등 5개 분야의 디지털 혁신을 추진하고 있다.
노춘호 코레일 인재개발원장은 "AI 교육은 이수 인원보다 현장에서 만들어내는 변화가 중요하다"며 "철도 전문성과 AI 기술을 접목해 안전과 업무혁신을 이끌 실무형 인재를 지속적으로 육성하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com