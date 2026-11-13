대전 중구의회, 20일부터 정례회…내년도 예산안·행감 집중

AI 핵심 요약beta
- 대전 중구의회가 20일부터 29일간 제277회 정례회를 진행한다.
- 중구의회는 내년도 예산안 심사와 집행부 행정사무감사를 실시한다.
- 중구의회는 18일 본회의에서 예산안과 감사 결과보고서를 의결한다.
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23~27일 행정사무감사, 내달 4일부터 예산안 심사
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 중구의회가 오는 20일부터 29일간의 정례회 일정에 돌입해 내년도 예산안 심사와 집행부에 대한 행정사무감사를 진행한다.
중구의회는 오는 20일부터 12월 18일까지 제277회 제2차 정례회를 열고 2027년도 예산안과 기금운용계획안, 2026년도 제2회 추가경정 예산안, 각종 조례안 등을 심의한다고 13일 밝혔다.
이번 정례회는 본회의 4차례를 비롯해 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사 일정으로 진행된다.
첫날인 20일 제1차 본회의에서는 회기를 확정하고 내년도 예산안 제출에 따른 시정연설과 구청장 및 관계공무원 출석요구의 건 등을 처리한다.
이어 23일부터 27일까지 5일간 행정사무감사를 실시한다. 행정자치위원회와 사회도시위원회를 중심으로 집행부의 주요 사업 추진 상황과 예산 집행의 적정성, 행정 운영 전반을 점검할 계획이다.
30일에는 조례안과 동의안 등 일반안건을 심사하고 다음달 1일부터 3일까지 올해 제2회 추가경정 예산안과 고향사랑기금 운용계획 변경안을 살펴본다.
내년도 본예산 심사는 다음달 4일부터 본격화된다. 각 상임위원회 예비심사와 예산결산특별위원회 종합심사를 거쳐 사업별 예산 편성의 필요성과 재정 운용의 타당성을 검토한다.
내달 10일에는 제3차 본회의를 열어 구정질문을 통해 주요 현안과 정책 추진 상황을 점검할 예정이다.
중구의회는 내달 18일 마지막 본회의에서 내년도 예산안과 기금운용계획안을 의결하고 행정사무감사 결과보고서를 채택하는 것으로 정례회를 마무리한다.
nn0416@newspim.com