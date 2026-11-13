"KTX 세종에 세운다"…세종시, CTX 활용 고속철도역 신설 추진

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CTX와 경부·호남고속철 연결선 3곳 신설 구상

CTX 역사 개량해 KTX 정차…제5차 국가철도망 반영 건의

[세종=뉴스핌] 김수진 기자 = 고속철도역이 없는 세종시에 KTX 직접 정차 필요성이 제기됐다. 기존 경부·호남고속철도와 충청권광역급행철도(CTX)를 연결해 고속열차가 세종시 내부까지 진입하도록 하는 것이 핵심이다.

세종시는 13일 서울 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 국민의견 수렴 행사'에서 이 같은 내용의 고속철도망 구축 구상을 제시하고 국가계획 반영을 요청했다고 밝혔다.

박성수 세종시 경제부시장이 13일 서울 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 국민의견 수렴 행사'에서 고석철도역 필요성을 강조하고 있다. [사진=세종시] 2026.11.13 nn0416@newspim.com

시는 별도의 고속철도 노선을 세종시까지 새로 건설하는 대신 기존 고속철도망과 CTX를 연결하는 방안을 제안했다.

구체적으로 경부·호남고속철도와 CTX를 잇는 연결선 3곳을 신설하고 세종시 내 CTX 역사 1곳을 고속열차가 정차할 수 있도록 개량하는 방식이다.

이를 통해 KTX가 기존 고속철도 선로에서 CTX 노선으로 진입해 세종시 내부 역사에 정차하도록 한다는 계획이다. CTX와 기존 고속철도는 선로 운행 방향과 전력공급 방식이 같아 선로 공동 이용이 가능하다는 게 세종시의 설명이다.

실제로 수도권에서는 GTX-A와 SRT가 수서역~동탄역 구간의 선로를 공유해 운행하고 있다.

다만 CTX 노선과 역사 위치가 아직 확정되지 않아 KTX 정차역의 구체적인 위치는 정해지지 않았다. 연결선의 위치와 길이, 건설 방식 및 사업비 역시 향후 용역을 통해 구체화할 예정이다.

세종시는 사업기간 단축과 공사비 절감을 위해 CTX 본사업과 고속철도 연결선 건설을 병행하는 방안을 건의할 계획이다. 연결선 사업비는 CTX 사업과 별도로 전액 국비 부담을 요청한다는 구상이다.

이날 행사에 참석한 박성수 세종시 경제부시장은 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립이 추진되는 상황에서 고속철도역 부재에 따른 접근성 문제를 지적했다.

박 부시장은 "실질적인 행정수도로 도약하는 세종시에 고속철도역이 없어 공직자와 민원인들이 인근 도시를 경유해야 하는 불편과 국정 비효율이 이어지고 있다"고 강조했다.

이어 "세종시 고속철도 유치는 단순한 지역 숙원사업이 아니라 국가 중추기능의 연계성을 강화하기 위한 핵심 과제"라며 제5차 국가철도망 구축계획에 사업을 반영해 줄 것을 요청했다.

세종시는 국토교통부 등 관계기관과 협의를 이어가며 세종시 내 KTX 정차를 위한 고속철도망 구축을 추진할 방침이다.

nn0416@newspim.com