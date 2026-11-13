"CTX 서대전역까지 잇는다"…대전시, 철도 통합환승망 구축 승부수

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호남선·충청권 광역철도·도시철도 2호선 트램 연결 추진

제5차 국가철도망 계획 반영 건의…서대전역 광역교통 거점화

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 충청권광역급행철도(CTX)를 정부대전청사역에서 서대전역까지 연장해 일반철도와 광역철도, 도시철도를 하나로 연결하는 통합환승체계 구축에 나섰다. 서대전역을 충청권 광역교통의 핵심 거점으로 육성하고 원도심 접근성을 높이겠다는 구상이다.

대전시는 13일 서울 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 국민의견 수렴 세미나'에 참석해 CTX 서대전역 연장을 비롯한 지역 핵심 철도사업의 국가계획 반영을 건의했다.

13일 서울 전문건설회관에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획 국민의견 수렴 세미나' 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=대전시] 2026.11.13 nn0416@newspim.com

국토교통부가 주최하고 한국교통연구원이 주관한 이날 행사에는 전국 15개 광역지방정부와 철도 전문가, 시민 등 580여 명이 참석해 국가철도망 구축 방향을 논의했다.

대전시가 가장 강조한 사업은 CTX 서대전역 연장이다. 정부대전청사역에서 서대전역까지 노선을 확장해 기존 호남선과 충청권 광역철도, 건설 중인 도시철도 2호선 트램을 유기적으로 연결하는 것이 핵심이다.

사업이 추진되면 서대전역에서 일반철도와 광역급행철도, 광역철도, 도시철도 간 환승 연계성이 높아져 대전과 충청권 주민들의 이동 편의가 개선될 것으로 기대된다.

특히 서대전역의 철도 거점 기능을 강화하면서 원도심 접근성을 높이고, 충청권을 하나의 경제·생활권으로 연결하는 광역교통 기반도 확충할 수 있다는 게 대전시의 설명이다.

대전시 건의 철도 노선안. [사진=대전시] 2026.11.13 nn0416@newspim.com

대전시는 이와 함께 동서고속선과 대전문경선, 대전남원선 등 3개 노선도 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라고 요청했다.

박연병 대전시 행정부시장은 "대전은 경부선과 호남선을 기반으로 성장한 대한민국 철도교통의 중심도시"라며 "CTX가 서대전역까지 연결되면 일반철도와 광역철도, 도시철도를 아우르는 환승체계를 구축할 수 있다"고 강조했다.

이어 "CTX 서대전역 연장이 국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 정부와 적극 협의하겠다"고 밝혔다.

대전시는 국토교통부 등 관계기관과 협의를 이어가며 CTX 연장을 포함한 4개 철도사업의 국가계획 반영에 행정력을 집중할 방침이다.

nn0416@newspim.com