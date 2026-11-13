남도장터 B2B '헛바퀴'…판로 개척은 뒷전

AI 핵심 요약beta
- 김영진 의원은 13일 남도장터 B2B 사업 개선을 촉구했다
- 남도장터 사업이 물류비 지원과 일부 업체 거래에 치중했다
- 남도장터는 B2B몰 개설로 생산자와 기업 간 거래를 검토했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 남도장터의 기업 간 거래(B2B) 사업이 물류비 지원에 치중하면서 실질적인 판로 확대에는 한계를 드러내고 있다는 지적이 제기됐다.
전남광주통합특별시의회 김영진 의원(더불어민주당)은 남도장터 소관 행정사무감사에서 B2B 사업의 제한적인 거래구조를 지적하며 대량 구매처 확보를 위한 운영방식 개선을 촉구했다고 13일 밝혔다.
김 의원은 남도장터의 B2B 사업이 일부 온라인 유통업체와의 거래에 머물고 물류비 지원에 의존하고 있다고 지적했다.
특히 대기업과 식품제조업체 등 대량 구매처를 적극 발굴해 지역 농수산물의 안정적인 판매망을 구축해야 한다고 강조했다. 물류비 지원은 판매를 촉진하는 보조수단일 뿐 기업 간 거래를 활성화하는 근본적인 대책이 될 수 없다는 것이다.
이에 박수인 남도장터 대표이사는 기존 사업과 일반적인 B2B 거래방식에 차이가 있다고 설명했다. 이어 남도장터 자사몰에 별도의 B2B몰을 개설해 생산자와 기업·도매회원 간 대량거래를 활성화하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.
이를 통해 생산자의 판로 확대와 구매기업의 가격 경쟁력을 높이고 거래수수료를 남도장터의 새로운 수익원으로 확보한다는 구상이다.
김 의원은 "B2B 사업이 단순한 물류비 지원에 그쳐서는 안 된다"며 "기업들이 남도장터를 통해 지역 농수산물을 지속적으로 구매할 수 있도록 구체적인 판로 확대전략을 마련해 달라"고 주문했다.
ej7648@newspim.com