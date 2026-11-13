'광주청사 결원 1명·무안 100명'…인사 불균형 행정 마비 우려

AI 핵심 요약beta
- 윤명희 의원은 13일 청사 간 인력 배치 불균형을 지적했다.
- 무안청사 결원은 100명으로 광주청사 등 전남권 결원은 252명에 달했다.
- 최근 3년간 의원면직자와 질병휴직자가 늘며 행정 공백 우려가 커졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수석급 보좌진은 13명· 별정직 정원 29명
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 출범 이후 청사 간 인력 배치 불균형이 심화하면서 무안청사 공동화와 행정 공백 우려가 제기됐다.
윤명희 의원(더불어민주당)전남광주통합특별시의원은 인사기획관실 행정사무감사에서 인사 불균형과 청년 공무원 이탈 문제를 지적하고 개선을 촉구했다.
13일 윤 의원이 인사기획관실로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 10월 7일 정기인사 이후 광주청사 결원은 1명에 불과했지만 무안청사는 100명에 달했다. 동부청사 43명과 직속기관·사업소 109명을 포함하면 전남권 결원은 252명이다.
특히 무안청사에서 동부청사로 125명, 광주청사로 48명 등 173명이 이동했다. 무안청사 정원은 1216명인 반면 현원은 1143명에 그쳤다.
윤 의원은 "무안청사 인력을 빼내 다른 청사를 메우는 기형적 인사로 업무 과부하와 행정 마비를 호소하고 있다"며 국비 확보와 현안 대응력 저하를 우려했다.
공직사회 이탈도 문제로 지목됐다. 최근 3년간 의원면직자 66명 중 34명(51.5%)이 근무 5년 미만 공무원이었다. 질병휴직자도 34명으로 최근 2년 사이 47.8% 증가했다.
수석급 보좌진 채용의 공정성에도 의문을 제기했다. 수석급 보좌진은 13명이며 별정직 정원은 19명에서 29명으로 늘었다. 일부 직위는 모집인원 1명에 응시자도 1명인 무경쟁 합격 사례가 확인됐다.
윤 의원은 "내정자를 위한 맞춤형 채용이 아닌지 의구심이 든다"며 별정직·전문임기제의 연봉과 경력 등 채용 자료를 요구했다.
아울러 핵심 부서 인력 배치와 승진 인사의 공정성 검증을 위해 지난 10월 7일 승진자 397명의 출신 지역과 직급별 명단 제출을 촉구했다.
ej7648@newspim.com