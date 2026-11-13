장성군, 횡룡강 인근 목재문화체험장 조성...2029년 준공 예정

AI 핵심 요약beta
- 장성군은 13일 황룡강 인근에 목재문화체험장을 조성한다고 밝혔다
- 목재문화체험장은 52억원을 들여 2029년 무렵 준공할 예정이다
- 대창지구에는 편백큰푸름센터와 창의목공예센터가 2028년까지 들어선다
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[장성=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 장성군이 목재 문화 활성화에 앞장서고 있다.
13일 군에 따르면 황룡강 인근(장성읍 영천리 1688-27) 대지 면적 3303㎡ 규모 부지에 목재문화체험장이 조성된다.
실내 놀이터를 비롯해 교육장·체험실·다목적실·전시실·북카페 등을 갖출 예정이다. 사업비 규모는 총 52억원으로 오는 2029년 무렵 준공할 예정이다.
장성읍 대창지구에는 '편백큰푸름센터'와 '창의목공예센터'가 들어선다. 내년부터 실시설계에 들어가 2028년까지 완공하는 것을 목표로 하고 있다.
'편백큰푸름센터'는 지하 1층, 지상 3층 규모 건물에 로컬 레스토랑, 생태교육장, 편백체험실, 큰푸름편백몰, 액티비티 가든 등을 갖출 계획이다. 장소는 대창1공영주차장 인근이다.
'창의목공예센터'는 장성읍 일원(영천리 909-1)에 대지 면적 1720㎡, 바닥 면적 640㎡ 규모 2층 건물로 건립될 계획이다.
국내 최초 부자 명장인 고(故) 설석철 명장과 아들 설이환 명장의 작품을 만날 수 있는 소목장 전수관 및 기록관, 전문 목공예 체험 공간, 안전마을관리소 등을 갖춘다.
김한종 장성군수는 "목재문화체험장이 장성이 보유한 천혜의 산림 자원과 목재 문화를 군민과 방문객이 오감으로 느끼고 즐길 수 있는 생태 문화의 랜드마크가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com