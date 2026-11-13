강진군, 병영 골목·감밭이 가을 놀이터로

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 13일 병영면에서 가을 체험행사를 개최했다
- 행사에는 벼 베기·탈곡과 감 따기 등 체험이 진행됐다
- 군은 지역 자원을 활용한 체험형 관광을 확대할 방침이다
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군 병영면의 골목과 감밭이 가을 정취를 만끽하는 체험 공간으로 변신했다.
강진군은 병영시장과 병영캠프닉 일원에서 '병영 한골목 초록씨장'과 '병영 감밭피크닉'을 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 행사는 '생활권 단위 로컬브랜딩 사업'의 하나로 지역의 일상 공간과 고유 자원을 관광 콘텐츠로 활용하기 위해 마련됐다.
병영 한골목 초록씨장에서는 풍물패 길놀이를 시작으로 벼 베기와 탈곡 체험이 이어졌다. 가래치기 시연과 새끼줄 꼬기 등 전통 농경문화를 직접 경험하는 프로그램도 눈길을 끌었다.
텃밭 정원 투어와 절기놀이를 비롯해 딸기 화분 만들기 등 가족 단위 방문객을 위한 체험도 진행됐다. 장터에는 친환경 농산물과 수제 비누·생활 소품·책 등이 진열됐다. 호박죽과 꽃차·인절미·부침개 등 향토 먹거리도 선보여 장터의 정취를 더했다.
병영캠프닉 잔디밭과 감밭에서는 감 따기 체험과 먹거리 나눔 행사가 열렸다. 어린이 드로잉과 플리마켓도 운영돼 방문객들에게 가을 추억을 선사했다. 특히 지역 주민과 관광객뿐 아니라 병영캠프닉 숙박객들도 참여해 지역의 자연과 생활문화를 함께 즐겼다.
군은 앞으로 병영의 역사·문화·자연환경을 활용한 체험형 프로그램을 확대해 지역경제에 활력을 불어넣고 체류형 관광을 활성화할 방침이다.
ej7648@newspim.com