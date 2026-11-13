엔비디아 위기, 삼성·SK엔 기회…HBM 공급망 재편 촉각

젠슨 황 퇴진에 경영 불확실성…AMD·구글 등 경쟁사 반사이익 기대

삼성, '엔비디아 플러스 원' 수혜 부상…HBM·파운드리 협력 확대

SK, 기존 공급 우위 속 고객 다변화…차세대 HBM 신규 수주 관건

[서울=뉴스핌] 조민교 심재민 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격 퇴진이 삼성전자와 SK하이닉스에 새로운 사업 기회로 작용할 수 있다는 전망이 나온다. 엔비디아의 경영 불확실성이 커진 가운데 AMD와 구글, 브로드컴 등 경쟁사들이 시장 영향력을 확대할 경우 이들과 협력하는 국내 반도체 업체들도 고대역폭메모리(HBM) 공급 확대에 따른 반사이익을 기대할 수 있기 때문이다.

엔비디아 새 경영진의 투자 및 부품 구매 전략 변화 가능성도 공급망 재편의 변수로 떠올랐다. 업계에서는 이번 사태를 계기로 엔비디아에 집중된 HBM 수요가 경쟁사들로 분산되면서 삼성전자와 SK하이닉스의 고객 다변화에도 속도가 붙을 것으로 보고 있다. 다만 실제 수혜 규모는 경쟁사들의 AI 반도체 출하량과 차세대 HBM 신규 수주 실적에 따라 달라질 전망이다.

이재용 삼성전자 회장(왼쪽)과 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌DB]

◆ 엔비디아 경영 공백…경쟁사로 눈 돌리는 시장

13일 반도체 업계에 따르면 글로벌 투자자들은 엔비디아의 경영 혼란을 경쟁사들의 시장 확대 기회로 받아들이고 있다. 블룸버그통신에 따르면 엔비디아 경영 불확실성이 불거진 뒤 AMD와 브로드컴 주가는 시간외 거래에서 각각 3% 넘게 상승했다. 엔비디아에 집중됐던 AI 투자와 고객 수요가 경쟁사로 분산될 것이라는 기대가 반영된 결과다.

이른바 '엔비디아 플러스 원(Nvidia Plus One)' 전략이다. 엔비디아를 완전히 대체하기보다 다른 AI 반도체 기업으로 투자와 공급망을 확대해 특정 기업에 대한 의존도를 낮추려는 움직임이다.

게리 탄 올스프링 글로벌 포트폴리오 매니저는 블룸버그통신에 삼성전자가 엔비디아의 주요 그래픽처리장치(GPU) 경쟁사들과 긴밀한 메모리 사업 관계를 구축하고 있어 이 전략의 수혜 기업으로 주목받고 있다고 평가했다.

그는 엔비디아가 경영진 교체 과정에서 신제품 출시를 늦출 경우 경쟁사들이 첨단 파운드리와 메모리 생산능력을 확보할 기회가 생길 수 있다고 분석했다. 엔비디아의 경영 공백이 경쟁사의 생산 확대와 공급망 다변화로 이어질 수 있다는 의미다.

경쟁사들의 추격은 이미 진행 중이다. AMD는 오픈AI와 메타에 각각 최대 6기가와트(GW) 규모의 AI 반도체를 공급하기로 했고, 구글은 지난 9일 자체 개발한 텐서처리장치(TPU) 신제품 '8tx'와 '8i 맥스'를 공개했다. JP모건은 2027년 HBM 소비량에서 빅테크 자체 칩의 비중이 48%로 엔비디아(43%)를 넘어설 것으로 전망했다. 기존에 진행되던 시장 다변화가 엔비디아의 위기를 계기로 가속화할 가능성이 제기된다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆ 삼성, 경쟁사 성장에 수혜…SK도 공급처 확대 기회

삼성전자는 엔비디아 경쟁사들과 구축한 협력 관계를 바탕으로 직접적인 수혜가 기대되는 기업이다. 지난 3월 AMD의 차세대 AI 가속기 'MI455X'용 HBM4 우선 공급업체로 지정됐고, 7월에는 브로드컴과 메모리·파운드리·첨단 패키징을 아우르는 전략적 협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

양사는 2030년까지 협력 규모가 2000억 달러 이상에 이를 것으로 예상하고 있다. 확정 수주액은 아니지만 AMD와 브로드컴이 엔비디아의 시장을 잠식할수록 삼성전자의 HBM 공급과 반도체 위탁생산 사업에도 기회가 확대되는 구조다.

엔비디아 내부의 공급 전략 변화도 삼성전자에는 기회가 될 수 있다. 새 경영진이 기존 협력업체와의 관계를 재검토하거나 공급처 다변화를 추진할 경우 엔비디아에 대한 HBM 공급 확대를 기대할 수 있기 때문이다.

SK하이닉스에는 기회와 부담이 공존한다. 엔비디아의 핵심 HBM 공급사인 만큼 신제품 출시나 구매 일정이 지연되면 영향을 받을 수 있다. 반면 AMD와 구글 등 다른 AI 반도체 기업이 성장할 경우 새로운 고객을 확보해 엔비디아 의존도를 낮출 여지도 커진다.

AI일러스트. [사진=조민교 기자]

SK하이닉스는 구글 등 클라우드 기업과 맞춤형 HBM 협력을 추진하고 있다. 이미 주요 고객사 14곳과 장기공급계약을 맺어 2027~2028년 생산능력의 절반 이상에 해당하는 물량도 확보했다. 기존 공급 기반을 유지하면서 신규 고객 비중을 높이는 것이 핵심 과제다.

반도체 업계에서는 엔비디아의 경영 불확실성이 국내 메모리 업체에 새로운 기회를 제공할 수 있지만 실제 수혜 여부는 경쟁사들의 사업 확대 속도에 달려 있다고 보고 있다. AMD와 구글 등이 AI 반도체 시장에서 영향력을 높이더라도 HBM 공급을 늘리기 위해서는 고객사별 제품 검증과 안정적인 양산 수율 확보가 필요하기 때문이다. 엔비디아가 강력한 소프트웨어 생태계와 고객 기반을 구축하고 있는 만큼 단기간에 시장 주도권이 크게 바뀌기는 어렵다는 시각도 있다.

flurry327@newspim.com