'강진 반값여행' 통했다…소비 153억 '껑충'

AI 핵심 요약beta
- 강진군은 13일 반값여행 정책의 관광·소비 확대 효과를 확인했다.
- 2025년 참여자는 5만4000팀, 소비액은 153억원으로 증가했다.
- 취업자 800명 늘고 하반기 고용률은 71.8%로 상승했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고용률 71.8%…관광 소비 지역경제로 확산
[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군의 '반값여행' 정책이 관광객 유입과 소비 확대를 견인하며 지역경제 활성화에 실질적인 성과를 거둔 것으로 나타났다.
강진군은 13일 호남지방데이터청이 발표한 '강진 반값여행 정책성과 및 지역지표 변화 분석' 결과를 통해 관광 소비와 고용지표 개선 효과가 확인됐다고 밝혔다.
최근 발표된 이번 분석은 사업 시행 전후 관광객 방문 추이와 카드 소비액 및 이동 동선 등 민간·행정자료를 종합해 이뤄졌다.
분석 결과 2025년 반값여행 참여자는 5만4000팀으로 전년 대비 2.6배 증가했다. 참여자 소비액도 153억원으로 2.3배 늘었다. 관광객 지출은 음식점과 숙박업소 및 전통시장 등 지역 소상공인 매출 확대로 이어졌다.
특히 강진군 온라인쇼핑몰 '초록믿음강진' 매출은 2023년 약 1억원에서 2024년 15억6000만원을 거쳐 2025년 약 23억원으로 20배 이상 급증했다.
온라인몰 매출 중 지원금 사용 비중도 2024년 38.5%에서 2025년 43.1%로 상승해 관광 지원금이 지역상품 구매로 환류되는 효과를 보였다.
관광객층도 기존 50~60대에서 20~30대와 가족 단위로 확대됐다. 참여자는 전남·광주권이 많았으며 수도권 등 전국으로 유입 지역이 넓어졌다.
고용지표도 개선됐다. 2025년 취업자는 전년보다 800명 증가했고 하반기 고용률은 71.8%로 최근 5년간 최고치를 기록했다. 특히 여성 고용률 상승 폭이 상대적으로 커 성별 격차도 축소됐다.
강진원 군수는 "반값여행이 단순한 여행비 지원을 넘어 지역경제를 살리는 유효한 정책임이 확인됐다"며 "온라인몰 매출 증가는 지원 예산이 농업인과 소상공인에게 간접적으로 돌아갔다는 방증"이라고 평가했다. 이어 "데이터 기반의 과학적 행정으로 소상공인과 관광객 모두가 만족하는 선진 관광도시를 만들겠다"고 덧붙였다.
ej7648@newspim.com