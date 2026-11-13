보령해경, 겨울철 해양사고 예방 총력…대응체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 보령해경은 12일 관계기관과 동절기 해양사고 대응 간담회를 개최했다
- 참석 기관들은 최근 5년 사고를 분석하고 예방대책과 역할을 점검했다
- 보령해경은 취약해역 순찰과 안전점검, 합동 대응체계를 강화할 계획이다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 보령해양경찰서가 강풍과 높은 파도, 저수온 등으로 해양사고 위험이 커지는 겨울철을 앞두고 관계기관과 합동 대응체계 강화에 나섰다.
보령해경은 지난 12일 지자체와 소방, 해양 관련 기관 등이 참석한 가운데 '2026년 동절기 해양사고 대비 유관기관 간담회'를 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 회의에는 보령시·서천군·홍성군을 비롯해 소방, 수협, 어선안전조업국, 한국해양교통안전공단 관계자들이 참석해 겨울철 해양사고 예방과 신속한 구조를 위한 협력방안을 논의했다.
참석 기관들은 최근 5년간 발생한 동절기 해양사고 현황과 주요 사례를 분석하고 사고 유형별 예방대책과 기관 간 역할 분담 등을 점검했다.
특히 겨울철에는 갑작스러운 기상 악화로 선박 사고 위험이 높아지고 낮은 수온 탓에 사고 발생 시 인명피해가 커질 수 있다는 점에서 사전 예방과 초기 대응의 중요성이 강조됐다.
보령해경은 앞으로 사고 취약해역에 대한 순찰을 확대하고 선박 안전점검과 예방 활동을 강화하는 한편, 관계기관과 정보공유 및 합동 대응체계를 유지할 계획이다.
장윤석 보령해양경찰서장은 "겨울철에는 작은 해양사고도 대형 인명피해로 이어질 수 있어 철저한 대비가 필요하다"며 "유관기관과 협력을 강화해 국민이 체감할 수 있는 해양안전 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com