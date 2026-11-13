무안군 신청사 건립 본격화…부서 분산 임시청사 이전

AI 핵심 요약beta
- 무안군이 13일 신청사 건립에 맞춰 부서를 임시청사로 분산 배치했다
- 무안복합문화센터 등 5곳에 부서를 나눠 이전해 행정 공백을 줄인다
- 건축과·지역개발과는 30일, 일부 부서는 12월 14일부터 업무를 시작한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 신청사 건립에 맞춰 행정조직을 임시청사로 분산 배치한다. 부서별 이전 시기를 달리해 행정 공백과 민원 불편을 최소화한다는 방침이다.
무안군은 신청사 건립 기간 행정업무의 연속성을 확보하기 위해 부서별 특성과 민원 접근성을 고려한 임시청사 이전 계획을 마련했다고 13일 밝혔다.
무안복합문화센터에는 5개 부서가 입주한다. 건축과는 3층, 지역개발과는 4층으로 옮겨 오는 30일부터 업무를 시작한다.
사회복지과는 1층, 지역경제과는 2층, 주민생활과는 4층에 배치되며 12월 14일부터 업무를 개시한다. 옛 보건소에는 군수실과 부군수실을 비롯해 기획실·자치행정과가 2층에 들어선다. 회계과·세무과·미래성장과는 1층으로 이전한다.
건설과·해양수산과·환경과는 스포츠파크 3층으로 자리를 옮긴다. 안전총괄과·산림공원과·CCTV관제센터·재난상황실은 옛 선거관리위원회 건물에 배치된다. 관광과는 회산백련지로 이전하며 민원지적과·교통행정과·농협출장소는 옛 무안농협 건물로 옮긴다.
군은 업무 개시일이 확정되지 않은 부서의 세부 일정을 추후 안내하고 이전에 따른 민원 혼선을 막기 위해 홍보를 강화할 계획이다.
무안군 관계자는 "신청사 건립에 따른 불가피한 이전인 만큼 부서별 위치와 업무 개시일을 사전에 확인해 달라"며 "이전 기간에도 군민 중심의 행정서비스가 차질 없이 제공되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com