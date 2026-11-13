대전 초등돌봄 전국서 두각…새미래초·반석초 교육부 장관상

AI 핵심 요약beta
- 대전새미래초가 13일 전국 초등돌봄 우수사례 공모에서 대상에 선정됐다
- 대전반석초도 아침돌봄부터 방과후까지 운영해 우수상을 받는다
- 두 학교는 지역기관 연계와 맞춤형 교육으로 돌봄체계를 확대한 점을 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 초등학교 2곳이 전국 방과후·돌봄 우수사례 공모에서 대상과 우수상을 휩쓸며 교육부 장관상을 받는다.
대전시교육청은 교육부가 주최하고 한국교육개발원이 주관한 '2026년 온동네 초등돌봄·교육 우수사례' 공모에서 대전새미래초가 대상, 대전반석초가 우수상에 선정됐다고 13일 밝혔다.
대전새미래초는 학생의 흥미와 발달 수준에 맞춘 방과후 프로그램과 체계적인 안전관리 시스템을 운영한 점에서 높은 평가를 받았다.
특히 인근 학교와 지역아동센터, 다함께돌봄센터, 공공기관 등 13개 기관이 참여하는 협의체를 구축해 학교 밖까지 돌봄체계를 확대한 점이 주목받았다.
대전반석초는 아침이음돌봄부터 방과후학교까지 이어지는 맞춤형 돌봄 프로그램으로 우수상을 차지했다. 국악·오케스트라 등 예술교육과 지역 대학·전문기관 연계 프로그램을 통해 교육 기회를 넓힌 점도 인정받았다.
오석진 대전시교육감은 "학교 구성원과 지역사회가 함께 노력한 결과"라며 "학교와 마을, 지자체가 협력하는 돌봄체계를 강화해 학생들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com