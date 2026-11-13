AI 핵심 요약beta
- 정부가 13일 수능 스마트안경 부정행위 대응 방침을 재확인했다
- 적발 시 시험 무효와 다음 해 응시자격 박탈 조치를 시행한다
- 정부는 고발·수사의뢰와 국가시험 전반 점검도 추진한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 스마트안경을 활용한 부정행위가 대학수학능력시험에서 확인되면 시험 무효 및 응시자격 박탈, 고발·수사의뢰 등을 조치하겠다는 입장을 재확인했다.
국무조정실은 13일 "스마트안경 등을 악용한 시험 부정행위는 성실하게 노력해 온 수험생들의 공정한 기회를 침해하는 중대한 문제"라고 밝혔다.
그러면서 "10월 29일 발표한 '대학수학능력시험 스마트안경 활용 부정행위 관련 대응계획'이 차질 없이 작동하도록 하겠다"며 "수능에서 스마트안경 등을 이용한 부정행위가 적발되면 당해 시험 무효와 다음 해 응시자격 박탈은 물론, 고발·수사의뢰 등을 통해 엄정하게 대응하겠다"고 했다.
최근 스마트안경 부정행위 의혹이 제기된 63회 세무사시험 수석합격자의 사례도 거론됐다.
정부는 각종 국가시험의 관리체계 전반을 종합적으로 점검해 스마트기기를 악용한 부정행위가 완전히 근절될 수 있도록 범정부 대책을 마련한다는 계획이다.
국조실은 "세무사시험 등 의혹이 제기된 사례에 대해서는 수사의뢰를 포함한 철저한 조사를 통해 의혹을 해소하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.
이어 "부정행위가 확인될 경우, 관련 법령과 규정에 따라 그에 상응하는 책임이 따르도록 하겠다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com