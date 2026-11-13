제천시, 옌청시와 신에너지·문화 교류 합의…청년 교육 협력도 실행

AI 핵심 요약beta
- 이상천 제천시장은 13일 중국 옌청시 당서기와 상생협력에 합의했다
- 양 도시는 신에너지·자동차·한의약 산업 협력을 추진하기로 했다
- 생태관광과 유학생·교사 방문 등 문화·청년 교류도 확대하기로 했다
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 이상천 제천시장이 중국 옌청시를 방문해 옌한핑 옌청시 당서기와 최고위급 면담을 갖고, 신에너지와 문화·청년 교류를 아우르는 전방위적 상생 협력 방안에 전격 합의했다.
제천시는 이 시장이 중국 옌청시에서 옌한핑 당서기와 공식 면담을 갖고 양 도시 간의 실질적인 교류 협력 강화 방안을 심도 있게 논의했다고 13일 밝혔다.
이번 면담에서 옌한핑 당서기는 다수의 한국 기업이 진출해 있는 옌청시의 산업적 강점을 언급하며 신에너지와 자동차, 한의약 분야 등의 긴밀한 산업 협력을 제안했다.
이어 대양만 생태공원과 황해습지 등 양 도시의 풍부한 생태 자원을 연계한 생태관광 교류는 물론, 공업전문대 등 옌청시 대학 간의 유학생·교사 상호 방문, 문화·체육을 아우르는 폭넓은 청년 교류를 적극 추진하자고 강조했다.
이 시장은 "양 도시의 미래를 이끌 청년과 유학생 교류 확대에 적극 힘쓰겠다"며, "부산국제영화제에 이어 국내에서 손꼽히는 위상을 가진 '제천국제음악영화제'에 옌한핑 당서기님과 옌청시장님을 공식 초청해 실질적인 문화 교류를 이어가겠다"고 밝혔다.
제천시는 이번 최고위급 면담을 계기로 옌청시와의 우호 협력 관계를 한 단계 격상시키고, 산업·교육·문화·청년 분야에서 논의된 세부 협력 사업들이 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 후속 실무 협의에 박차를 가할 방침이다.
choys2299@newspim.com