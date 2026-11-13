충북도, 한국원자력의학원 유치전 돌입

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 한국원자력의학원 유치에 나섰다.
13일 충북도에 따르면 신용한 충북지사는 이날 서울에서 구혁채 과학기술정보통신부 1차관을 만나 한국원자력의학원의 충북 이전 필요성을 설명하고 정부의 협조를 요청했다.
충북도는 KTX 오송역과 8개 고속도로망을 갖춘 지리적 이점을 내세워 방사능 재난 발생 시 전국 단위의 신속한 의료 대응이 가능하다고 강조했다.
또 오송 질병관리청, 충북혁신도시 국립소방병원과 연계해 국가재난의료 대응체계를 구축하고, 수도권에 집중된 중증·암 진료 기능을 중부권으로 확대할 수 있다는 점도 제시했다.
오창 다목적 방사광가속기와 오송 바이오클러스터, KAIST 오송캠퍼스 등을 연계해 난치암 치료제와 차세대 방사선 치료기기를 연구하는 첨단 의과학 거점으로 육성한다는 구상도 밝혔다.
신 지사는 "충북은 방사광가속기와 오송 바이오클러스터를 보유한 한국원자력의학원 이전의 최적지"라며 정부의 적극적인 검토를 요청했다.
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