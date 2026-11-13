충북교육영상제 개막…학생들이 기획·연출·중계까지 주도

AI 핵심 요약beta
- 충북교육연구정보원은 13일 충북교육영상제를 개막했다
- 올해 영상제는 뉴스·브이로그·숏폼 등 30편을 선보였다
- 학생 미디어 공모전에는 51편이 출품돼 12편이 수상했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 학생과 교직원 등이 제작한 영상 콘텐츠를 공유하는 '2026 충북교육영상제'가 충북교육청 미디어교육센터에서 개막했다.
충북교육청 교육연구정보원은 13일 윤건영 교육감과 학생, 교직원, 학부모 등 100여 명이 참석한 가운데 개막식을 열고 이틀간의 영상제 일정에 들어갔다고 밝혔다.
올해는 기존 '충북교육영화제'를 '충북교육영상제'로 바꾸고 영화뿐 아니라 뉴스와 브이로그, 숏폼 등으로 참여 분야를 넓혔다.
학생들이 개막식 사회와 중계, 연출을 직접 맡았으며, 학생·교직원 등이 제작한 영상 30편을 선보인다.
학생 미디어 공모전에는 51편이 출품돼 12편이 수상작으로 선정됐다. 초등부 진천상신초 이가현 학생의 '핸드폰의 하루', 중등부 서원중 김경모 학생의 '16살 오리엄마의 육아일기', 고등부 진천상업고 정원빈 학생의 '포장지가 긴 나의 선물'이 부문별 최우수상을 받았다.
영상제는 14일까지 이어지며 방송 분야 진로 토크콘서트와 미디어 창작 특강, 제작자와의 대화 등도 진행된다. 출품작 온라인 상영은 오는 22일까지 충북교육청 미디어교육센터 유튜브 채널에서 볼 수 있다.
윤건영 교육감은 " 학생들이 미디어를 통해 자신의 생각과 경험을 창의적으로 표현하는 창작의 기회를 넓혀가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com